    रेलवे की अनोखी पहल... पटरी के एक ओर दौड़ेगी ट्रेन, दूसरी तरफ बिजली उत्पादन, हर माह लाखों की बचत

    नई दिल्ली–आगरा–झांसी रेल खंड पर अब ट्रेनों के साथ-साथ सोलर बिजली भी पैदा होगी। उत्तर मध्य रेलवे जल्द ट्रैक के मध्य 1–2 किलोमीटर क्षेत्र में सोलर पैनल लगाने का सर्वे शुरू करेगा। इससे लाखों की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और पावर ग्रिड को बिजली बेचने का अवसर मिलेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 04:57:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 04:57:52 PM (IST)
    1. दिल्ली-आगरा-झांसी रेल खंड पर योजना बनी है।
    2. पीक सौर क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र।
    3. सौर उत्पादन से रेलवे को लाखों की आर्थिक बचत।

    एजेंसी, आगरा। नई दिल्ली–आगरा–झांसी रेल रूट पर उत्तर मध्य रेलवे एक अनोखी परियोजना शुरू करने जा रहा है। जल्द ही इस रूट के चुनिंदा हिस्सों में पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो ट्रेन के संचालन के साथ-साथ बिजली भी पैदा करेंगे। पहली बार ऐसा प्रयोग बनारस रेल कारखाने में 70 मीटर क्षेत्र में किया गया था, जिसकी सफलता के बाद यह परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है।

    ट्रैक के बीच पैनल - कम चोरी, आसान मेंटेनेंस

    1–2 हजार मीटर के क्षेत्र में लगाए जाने वाले पैनल ऐसी जगह लगाए जाएंगे जहां चोरी की आशंका कम हो। ये पैनल आसानी से हटाए भी जा सकेंगे, जिससे सुरक्षा और रखरखाव आसान रहेगा। उत्पादित बिजली पावर ग्रिड को भी बेची जा सकेगी।


    आगरा मंडल में पहले से हो रहा बेहतर उत्पादन

    आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, मथुरा जंक्शन, ईदगाह और डीआरएम कार्यालय में पहले ही सोलर प्लांट लगे हुए हैं। वर्तमान में मंडल में कुल 1502.35 किलोवाट पीक की क्षमता वाले प्लांट संचालित हैं, जिनमें आगरा की हिस्सेदारी 1034.9 और मथुरा की 467.45 किलोवाट पीक है।

    ऊर्जा बचत और कार्बन कटौती के प्रभावशाली आंकड़े

    वित्त वर्ष 2024–25 के शुरुआती पांच महीनों में 7.05 लाख यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन से रेलवे को लगभग 29.57 लाख रुपये की बचत हुई। इससे कार्बन उत्सर्जन में 599.95 मीट्रिक टन की कमी दर्ज हुई - आगरा में 399.53 और मथुरा में 200.42 मीट्रिक टन।

    जल्द होगा सर्वे, तय होंगी लोकेशन

    रेलवे बोर्ड के अनुसार, सर्वे के बाद यह तय होगा कि पैनल किन-किन स्थानों पर और किस क्षमता के लगाए जाएंगे। परियोजना रेलवे को हर माह लाखों की बचत और पर्यावरण को राहत देगी।

