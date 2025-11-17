रेलवे की अनोखी पहल... पटरी के एक ओर दौड़ेगी ट्रेन, दूसरी तरफ बिजली उत्पादन, हर माह लाखों की बचत

एजेंसी, आगरा। नई दिल्ली–आगरा–झांसी रेल रूट पर उत्तर मध्य रेलवे एक अनोखी परियोजना शुरू करने जा रहा है। जल्द ही इस रूट के चुनिंदा हिस्सों में पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो ट्रेन के संचालन के साथ-साथ बिजली भी पैदा करेंगे। पहली बार ऐसा प्रयोग बनारस रेल कारखाने में 70 मीटर क्षेत्र में किया गया था, जिसकी सफलता के बाद यह परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है।

ट्रैक के बीच पैनल - कम चोरी, आसान मेंटेनेंस 1–2 हजार मीटर के क्षेत्र में लगाए जाने वाले पैनल ऐसी जगह लगाए जाएंगे जहां चोरी की आशंका कम हो। ये पैनल आसानी से हटाए भी जा सकेंगे, जिससे सुरक्षा और रखरखाव आसान रहेगा। उत्पादित बिजली पावर ग्रिड को भी बेची जा सकेगी।