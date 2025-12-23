कानपुर में कुत्तों के लिए ‘उम्रकैद’ की अनोखी व्यवस्था, नगर निगम शेल्टर होम में रहेंगे आजीवन

डिजिटल डेस्क। कानपुर नगर निगम ने दो बार लोगों को काटने वाले और पागल (रैबीज संक्रमित) कुत्तों के लिए एक अनोखी व्यवस्था लागू की है। ऐसे कुत्तों को पकड़कर किशनपुर स्थित नगर निगम के शेल्टर होम में आजीवन रखा जाएगा, जहां उनके भोजन और देखभाल की पूरी व्यवस्था होगी। पागल कुत्तों को अलग रखने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वर्तमान में किशनपुर स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में तीन कुत्तों को रखा गया है। इनमें विकास नगर में अपनी मालकिन की जान लेने वाला कुत्ता तथा दो अन्य आवारा कुत्ते शामिल हैं। 50 कुत्तों की क्षमता वाला शेल्टर होम तैयार किया नगर निगम ने पागल और कटखने कुत्तों को रखने के लिए पहले चरण में 50 कुत्तों की क्षमता वाला शेल्टर होम तैयार किया है। शहर में अनुमानित सवा लाख कुत्ते हैं, जिनमें से अब तक 35 हजार का बंध्याकरण किया जा चुका है। पिछले वर्ष करीब 32 हजार लोगों को कुत्तों ने काटा था।