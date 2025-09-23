मेरी खबरें
    UP Road Accident: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने पांच लोगों की जान ले ली। गोपी ओवरब्रिज के पास कार और कैंटर की जोरदार टक्कर से दोनों वाहन धू-धू कर जल उठे। कार में सवार चार लोगों और कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 09:31:35 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 09:31:35 AM (IST)
    UP Accident: डिवाइडर पार कर कैंटर से जा घुसी कार, पांच लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत
    घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

    1. अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा
    2. कार और कैंटर में भीषण टक्कर
    3. पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत

    डिजिटल डेस्क: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर आज यानी मंगलवार सुबह लगभग 5:45 बजे गोपी ओवरब्रिज के पास बड़ा हादसा हुआ। एक कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे आयशर कैंटर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कार सवार चार लोग और कैंटर चालक जिंदा जल गए।

    कार सवार एक व्यक्ति का चल रहा इलाज

    स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार एक व्यक्ति को बचाया गया और अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, कार अलीगढ़ से कानपुर की ओर जा रही थी। हादसे का कारण चालक को नींद आना या वाहन का असंतुलित होना माना जा रहा है।

    घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन देरी के कारण नुकसान बढ़ गया। शवों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर एसपी देहात अमृत जैन सहित पुलिस बल तैनात है और जांच जारी है।

