UP Accident: डिवाइडर पार कर कैंटर से जा घुसी कार, पांच लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर आज यानी मंगलवार सुबह लगभग 5:45 बजे गोपी ओवरब्रिज के पास बड़ा हादसा हुआ। एक कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे आयशर कैंटर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कार सवार चार लोग और कैंटर चालक जिंदा जल गए।
स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार एक व्यक्ति को बचाया गया और अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, कार अलीगढ़ से कानपुर की ओर जा रही थी। हादसे का कारण चालक को नींद आना या वाहन का असंतुलित होना माना जा रहा है।
घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन देरी के कारण नुकसान बढ़ गया। शवों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर एसपी देहात अमृत जैन सहित पुलिस बल तैनात है और जांच जारी है।
