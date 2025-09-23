UP Accident: डिवाइडर पार कर कैंटर से जा घुसी कार, पांच लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर आज यानी मंगलवार सुबह लगभग 5:45 बजे गोपी ओवरब्रिज के पास बड़ा हादसा हुआ। एक कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे आयशर कैंटर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कार सवार चार लोग और कैंटर चालक जिंदा जल गए।

कार सवार एक व्यक्ति का चल रहा इलाज स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार एक व्यक्ति को बचाया गया और अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, कार अलीगढ़ से कानपुर की ओर जा रही थी। हादसे का कारण चालक को नींद आना या वाहन का असंतुलित होना माना जा रहा है।