    UP Accident: श्रद्धालुओं से भरा ऑटो नाले में पलटा, हादसे में दो की दर्दनाक मौत, नौ घायल

    Kanpur Accident: कानपुर में बुधवार की सुबह श्रद्धालुओं की गंगा यात्रा अचानक दर्दनाक बन गई। बिठूर रोड पर नवशीलधाम चौकी के पास गंगा स्नान को जा रहा श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खुले नाले में जा गिरा। दो लोगों की मौत और नौ के घायल होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 01:24:13 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 01:29:10 PM (IST)
    UP Accident: हादसे के बाद ऑटो का हाल।

    HighLights

    1. अधिकांश बच्चे और महिलाएं घायल हैं।
    2. ट्रक की तेज रोशनी बनी हादसे का कारण।
    3. LLR अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज।

    डिजिटल डेस्क: कानपुर के बिठूर रोड पर बुधवार को हुए भीषण हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। नवशीलधाम चौकी के पास गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी के कारण अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया। इस हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    चालक ने वाहन पर नियंत्रण खोया

    ACP कल्यापुर रंजीत सिंह ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब ऑटो बिठूर की ओर जा रहा था और सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी के कारण चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। सड़क किनारे खुला नाला होने के कारण ऑटो सीधा उसमें जा गिरा। ऑटो में मौजूद सभी सवारियां नाले में फंस गईं, और ऊपर से ऑटो उनके ऊपर गिर गया। इससे कई लोग दब गए और दम घुटने की वजह से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई।


    स्थानीय लोगों ने घटना देखकर तुरंत मदद की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर एलएलआर अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के गांव मुकुटपुर की 35 वर्षीय संता और मंगलपुर थाना क्षेत्र के गांव बिलासपुर के 20 वर्षीय गोलू के रूप में हुई। दोनों की मौत दम घुटने से होने की आशंका जताई जा रही है।

    हादसे में ये लोग हुए घायल

    हादसे में बिलासपुर की प्रवेशिका (15), हंसपुर की कस्तूरी (40), मुकुटपुर की संध्या (15), मोहित (9), बिलासपुर के रघुवीर (14), हिमांशु (11), मुकुटपुर की नंदिनी (11), मंगलपुर के शैलेंद्र (22) और बिलासपुर के प्रशांत (17) घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज एलएलआर अस्पताल में जारी है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

