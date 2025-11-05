UP Accident: श्रद्धालुओं से भरा ऑटो नाले में पलटा, हादसे में दो की दर्दनाक मौत, नौ घायल

डिजिटल डेस्क: कानपुर के बिठूर रोड पर बुधवार को हुए भीषण हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। नवशीलधाम चौकी के पास गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी के कारण अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया। इस हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

चालक ने वाहन पर नियंत्रण खोया ACP कल्यापुर रंजीत सिंह ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब ऑटो बिठूर की ओर जा रहा था और सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी के कारण चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। सड़क किनारे खुला नाला होने के कारण ऑटो सीधा उसमें जा गिरा। ऑटो में मौजूद सभी सवारियां नाले में फंस गईं, और ऊपर से ऑटो उनके ऊपर गिर गया। इससे कई लोग दब गए और दम घुटने की वजह से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई।