UP के किसानों को एक और गिफ्ट.... मोटे धान की रिकवरी पर मिली 1% छूट, 15 लाख अन्नदाताओं को मिलेगा फायदा

डिजिटल डेस्क। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा देने के बाद अब धान उत्पादक किसानों को भी राहत दी है। सरकार ने नॉन-हाइब्रिड (मोटे) धान की रिकवरी में 1 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 15 लाख किसानों को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मिलर्स और किसानों दोनों को होगा लाभ राज्य की लगभग 2000 राइस मिलों को इस छूट का सीधा फायदा मिलेगा। अनुमान है कि अब मिलों में अधिक मात्रा में धान की कुटाई होगी। वहीं, हाइब्रिड धान की रिकवरी पर पहले से मिल रही 3 प्रतिशत की छूट को बरकरार रखा गया है।

वित्त मंत्री ने दी जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में पत्रकार वार्ता के दौरान इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलर्स को धान की कुटाई के बदले 67 प्रतिशत रिकवरी पर कस्टम मिल्ड राइस (CMR) देना होता है। हालांकि, मिलर्स ने कम रिकवरी को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार पर बढ़ेगा 166 करोड़ का वित्तीय भार वित्त मंत्री ने बताया कि पहले वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाइब्रिड धान पर 3 प्रतिशत की छूट दी थी, जिससे हर साल लगभग 100 करोड़ रुपये का भार सरकार वहन करती रही है। अब मोटे धान पर 1 प्रतिशत की नई छूट से सरकार पर करीब 166 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसे सरकार वहन करेगी।