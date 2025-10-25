मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Crime: दादी के साथ सो रही 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, शौचालय में खून से लथपथ हालत में मिली मासूम

    UP Crime: कानपुर जिले के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक वीभत्स घटना सामने आई है। जहां चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना शुक्रवार रात को हुई, जब बच्ची अपने घर के बाहर अपनी दादी के साथ लेटी थी। सुबह करीब तीन बजे वह घर के बाहर बने शौचालय में अचेत और खून से सनी हालत में मिली।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 02:17:33 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 02:23:05 PM (IST)
    UP Crime: दादी के साथ सो रही 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, शौचालय में खून से लथपथ हालत में मिली मासूम
    प्रतीकात्मक तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है।

    HighLights

    1. कानपुर के घाटमपुर में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म।
    2. दादी के साथ घर के बाहर सो रही थी पीड़ित मासूम।
    3. होश आने पर बच्ची ने ‘चोरों’ द्वारा उठाए जाने की बात कही।

    डिजिटल डेस्क, कानपुर: UP के कानपुर के घाटमपुर इलाके में एक अत्यंत हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना हुई है। एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वह अपने घर के बाहर बने शौचालय में खून से लथपथ और अचेत अवस्था में पाई गई। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, साथ ही बच्ची का आवश्यक मेडिकल भी कराया जा रहा है।

    दादी के साथ सो रही थी मासूम

    घटना कानपुर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है, जो शुक्रवार की रात को घटी। रात में करीब तीन बजे यह मासूम बच्ची अपने घर के बाहर स्थित शौचालय में अचेत अवस्था में रक्तरंजित (खून से सनी हुई) हालत में मिली। बच्ची घटना के समय अपने घर के बाहर दूसरी चारपाई पर अपनी दादी के साथ सो रही थी।


    घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) और इंस्पेक्टर ने घटनास्थल का मुआयना किया और बच्ची को तत्काल इलाज के लिए घाटमपुर सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) भिजवाया।

    शौचालय में अचेत हालत में मिली बच्ची

    पीड़ित मासूम के बाबा ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि उनका बेटा भाई दूज के पर्व के सिलसिले में अपनी पत्नी (बहू) और दो साल के बेटे को लेकर ससुराल गया हुआ था। घर पर उनकी चार साल की नातिन थी, जो शुक्रवार रात को रोज की तरह अपनी दादी के साथ घर के बाहर लेटी थी। बाबा खुद भी पास की दूसरी चारपाई पर सोए हुए थे, जबकि उनका छोटा बेटा और बेटी छत पर सो रहे थे।

    बाबा के मुताबिक, उनका छोटा बेटा भोर पहर करीब तीन बजे शौचालय गया, जहां उसे उनकी मासूम नातिन अचेत हालत में मिली। शुरुआती तौर पर बेटे को लगा कि बच्ची शायद बाथरूम करने आई होगी और वहीं सो गई। इसलिए उसने मासूम को गोद में उठाया और उसकी दादी के पास लिटा दिया।

    खून देखकर मचा हड़कंप

    बच्ची को लिटाते समय हाथ में कुछ गीला महसूस होने पर, जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो पाया कि बच्ची खून से लथपथ थी। बच्ची के अंदरूनी अंगों से लगातार खून बह रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर पयार व कूड़ा लगा हुआ था। इसके अलावा, उसके होंठ काले पड़ गए थे और चेहरे पर खरोंच के निशान थे। यह देखकर घर के सभी लोग तुरंत जाग गए और हड़कंप मच गया।

    इसके तुरंत बाद ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया। अस्पताल में होश में आने पर, जब बच्ची से पूछताछ की गई, तो उसने केवल इतना बताया कि उसे 'चोर' उठाकर ले गए थे। इससे ज्यादा जानकारी वह अभी तक पुलिस को नहीं दे पाई है।

    पुलिस की कार्रवाई

    घटना की गंभीरता को देखते हुए, सूचना पर SP कृष्णकांत यादव और इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडेय तुरंत गांव में जांच करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच की जा रही है और बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुष्टि हो सके और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है।

    यह भी पढ़ें- समाजवादी पार्टी के वॉट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल, साइबर सेल को सौंपी गई जांच, एडमिन पर लटकी तलवार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.