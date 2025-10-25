UP Crime: दादी के साथ सो रही 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, शौचालय में खून से लथपथ हालत में मिली मासूम

डिजिटल डेस्क, कानपुर: UP के कानपुर के घाटमपुर इलाके में एक अत्यंत हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना हुई है। एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वह अपने घर के बाहर बने शौचालय में खून से लथपथ और अचेत अवस्था में पाई गई। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, साथ ही बच्ची का आवश्यक मेडिकल भी कराया जा रहा है।
घटना कानपुर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है, जो शुक्रवार की रात को घटी। रात में करीब तीन बजे यह मासूम बच्ची अपने घर के बाहर स्थित शौचालय में अचेत अवस्था में रक्तरंजित (खून से सनी हुई) हालत में मिली। बच्ची घटना के समय अपने घर के बाहर दूसरी चारपाई पर अपनी दादी के साथ सो रही थी।
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) और इंस्पेक्टर ने घटनास्थल का मुआयना किया और बच्ची को तत्काल इलाज के लिए घाटमपुर सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) भिजवाया।
पीड़ित मासूम के बाबा ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि उनका बेटा भाई दूज के पर्व के सिलसिले में अपनी पत्नी (बहू) और दो साल के बेटे को लेकर ससुराल गया हुआ था। घर पर उनकी चार साल की नातिन थी, जो शुक्रवार रात को रोज की तरह अपनी दादी के साथ घर के बाहर लेटी थी। बाबा खुद भी पास की दूसरी चारपाई पर सोए हुए थे, जबकि उनका छोटा बेटा और बेटी छत पर सो रहे थे।
बाबा के मुताबिक, उनका छोटा बेटा भोर पहर करीब तीन बजे शौचालय गया, जहां उसे उनकी मासूम नातिन अचेत हालत में मिली। शुरुआती तौर पर बेटे को लगा कि बच्ची शायद बाथरूम करने आई होगी और वहीं सो गई। इसलिए उसने मासूम को गोद में उठाया और उसकी दादी के पास लिटा दिया।
बच्ची को लिटाते समय हाथ में कुछ गीला महसूस होने पर, जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो पाया कि बच्ची खून से लथपथ थी। बच्ची के अंदरूनी अंगों से लगातार खून बह रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर पयार व कूड़ा लगा हुआ था। इसके अलावा, उसके होंठ काले पड़ गए थे और चेहरे पर खरोंच के निशान थे। यह देखकर घर के सभी लोग तुरंत जाग गए और हड़कंप मच गया।
इसके तुरंत बाद ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया। अस्पताल में होश में आने पर, जब बच्ची से पूछताछ की गई, तो उसने केवल इतना बताया कि उसे 'चोर' उठाकर ले गए थे। इससे ज्यादा जानकारी वह अभी तक पुलिस को नहीं दे पाई है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए, सूचना पर SP कृष्णकांत यादव और इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडेय तुरंत गांव में जांच करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच की जा रही है और बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है, ताकि तथ्यों की पुष्टि हो सके और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है।
