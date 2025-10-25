UP Crime: दादी के साथ सो रही 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, शौचालय में खून से लथपथ हालत में मिली मासूम

डिजिटल डेस्क, कानपुर: UP के कानपुर के घाटमपुर इलाके में एक अत्यंत हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना हुई है। एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वह अपने घर के बाहर बने शौचालय में खून से लथपथ और अचेत अवस्था में पाई गई। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, साथ ही बच्ची का आवश्यक मेडिकल भी कराया जा रहा है।

दादी के साथ सो रही थी मासूम घटना कानपुर के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है, जो शुक्रवार की रात को घटी। रात में करीब तीन बजे यह मासूम बच्ची अपने घर के बाहर स्थित शौचालय में अचेत अवस्था में रक्तरंजित (खून से सनी हुई) हालत में मिली। बच्ची घटना के समय अपने घर के बाहर दूसरी चारपाई पर अपनी दादी के साथ सो रही थी।

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) और इंस्पेक्टर ने घटनास्थल का मुआयना किया और बच्ची को तत्काल इलाज के लिए घाटमपुर सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) भिजवाया। शौचालय में अचेत हालत में मिली बच्ची पीड़ित मासूम के बाबा ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि उनका बेटा भाई दूज के पर्व के सिलसिले में अपनी पत्नी (बहू) और दो साल के बेटे को लेकर ससुराल गया हुआ था। घर पर उनकी चार साल की नातिन थी, जो शुक्रवार रात को रोज की तरह अपनी दादी के साथ घर के बाहर लेटी थी। बाबा खुद भी पास की दूसरी चारपाई पर सोए हुए थे, जबकि उनका छोटा बेटा और बेटी छत पर सो रहे थे। बाबा के मुताबिक, उनका छोटा बेटा भोर पहर करीब तीन बजे शौचालय गया, जहां उसे उनकी मासूम नातिन अचेत हालत में मिली। शुरुआती तौर पर बेटे को लगा कि बच्ची शायद बाथरूम करने आई होगी और वहीं सो गई। इसलिए उसने मासूम को गोद में उठाया और उसकी दादी के पास लिटा दिया।