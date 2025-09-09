UP Crime: कैंटीन कर्मी की हैवानियत, 20 लड़कियों से दरिंदगी कर किया ब्लैकमेल, सेक्स रैकेट में धकेला

एजेंसी, कानपुर: कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल की कैंटीन में नौकरी करने वाले युवक केशव उत्तम पर आरोप है कि उसने 20 से अधिक लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़कियों से दुष्कर्म किया, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर सेक्स रैकेट में धकेला।

आठवीं कक्षा की छात्रा ने खोला राज यह पूरा खेल उस समय उजागर हुआ जब आवास विकास हंसपुरम की रहने वाली 14 वर्षीय आठवीं कक्षा की छात्रा ने साहस दिखाकर अपने पिता को इस काली सच्चाई के बारे में बताया। छात्रा के पिता ठेला लगाकर परिवार चलाते हैं। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है-फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के लहुरी सराय गांव और नौबस्ता स्थित अस्पताल की कैंटीन में काम करता था। गांव का होने के कारण आरोपी का परिवार से आना-जाना था। इसी नजदीकी का फायदा उठाकर उसने किशोरी को अपने जाल में फंसा लिया।