UP Crime: कैंटीन कर्मी की हैवानियत, 20 लड़कियों से दरिंदगी कर किया ब्लैकमेल, सेक्स रैकेट में धकेला

एजेंसी, कानपुर: कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल की कैंटीन में नौकरी करने वाले युवक केशव उत्तम पर आरोप है कि उसने 20 से अधिक लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़कियों से दुष्कर्म किया, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर सेक्स रैकेट में धकेला।
यह पूरा खेल उस समय उजागर हुआ जब आवास विकास हंसपुरम की रहने वाली 14 वर्षीय आठवीं कक्षा की छात्रा ने साहस दिखाकर अपने पिता को इस काली सच्चाई के बारे में बताया। छात्रा के पिता ठेला लगाकर परिवार चलाते हैं। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है-फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के लहुरी सराय गांव और नौबस्ता स्थित अस्पताल की कैंटीन में काम करता था। गांव का होने के कारण आरोपी का परिवार से आना-जाना था। इसी नजदीकी का फायदा उठाकर उसने किशोरी को अपने जाल में फंसा लिया।
जब परिजनों को इस संबंध की भनक लगी तो उन्होंने विरोध किया। आरोपी ने गलती न दोहराने का वादा किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 1 सितंबर को छात्रा जब पढ़कर घर लौट रही थी, तभी आरोपी अपने साथी के साथ त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास उसे रोक लिया। सूचना मिलते ही परिवार वहां पहुंचा। विरोध होते देख आरोपी ने बात करने का बहाना बनाते हुए मोबाइल पकड़ा दिया और धमकी देकर भाग निकला।
जब परिजनों ने मोबाइल की तलाशी ली तो उसमें कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो मिले। इनसे स्पष्ट हुआ कि आरोपी लंबे समय से लड़कियों को ब्लैकमेल कर गलत काम के लिए मजबूर कर रहा था।
छात्रा के पिता ने आरोपी के मोबाइल पुलिस को सौंप दिए और तहरीर दी। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केवल छेड़छाड़, पाक्सो एक्ट और धमकी की धाराओं में ही केस दर्ज किया। वहीं, मोबाइल से मिले ऑडियो के आधार पर पुलिस अब इसे सेक्स रैकेट से जोड़कर भी जांच कर रही है।
डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। इस घटना के बाद परिवार को अलग-अलग नंबरों से धमकियां और समझौते के लिए कॉल भी आ रहे हैं।
