UP PET Result 2025: 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार, इस महीने तक आ सकता है रिजल्ट

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025 के परिणाम तैयार करने में जुटा हुआ है। इस परीक्षा में शामिल हुए 19,41,993 अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि परिणाम अगले तीन माह के भीतर घोषित हो सकता है।

वर्ष 2023 में आयोजित पीईटी 28 और 29 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें 12,58,867 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसका परिणाम 29 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। इस बार परीक्षार्थियों की संख्या पिछली बार से 6,83,126 अधिक है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिजल्ट तैयार करने में अधिक समय लग सकता है। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है।