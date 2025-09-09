UP PET Result 2025: 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार, इस महीने तक आ सकता है रिजल्ट

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025 के परिणाम तैयार करने में जुटा हुआ है। इस परीक्षा में शामिल हुए 19,41,993 अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि परिणाम अगले तीन माह के भीतर घोषित हो सकता है।
वर्ष 2023 में आयोजित पीईटी 28 और 29 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें 12,58,867 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसका परिणाम 29 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। इस बार परीक्षार्थियों की संख्या पिछली बार से 6,83,126 अधिक है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिजल्ट तैयार करने में अधिक समय लग सकता है। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है।
कोर्ट में लंबित मामले
पिछले साल पीईटी के अंकों के आधार पर जारी तीन से चार विज्ञापन वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन हैं। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। पीईटी-2025 का परिणाम आने के बाद विभागों द्वारा जारी होने वाले नए विज्ञापनों में आवेदन का मौका केवल पीईटी-2025 के अंक पर आधारित होगा।
तीन वर्ष तक मान्य रहेगा स्कोर
इस बार की पीईटी का स्कोर तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। यानी सफल अभ्यर्थी इस अवधि में समूह ‘ग’ की विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। आयोग हर साल पीईटी आयोजित करेगा और परीक्षार्थी चाहें तो दोबारा भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
