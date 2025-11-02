UP में प्यार, धोखा और मतांतरण की कहानी, निकाह के बाद खुला पांच बच्चों के अब्बा का राज... टीवी शो तक पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के कानपुर की एक युवती की प्रेम और धोखे की कहानी अब टीवी शो से लेकर वन स्टाप सेंटर तक चर्चा का विषय बन गई है। एक अधेड़ व्यक्ति ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराया और निकाह कर लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन बाद में युवती को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और पांच बच्चों का पिता है।

TV शो “कहानी घर-घर की” तक पहुंचा मामला युवती के मुताबिक, वर्ष 2011 में रावतपुर क्षेत्र में उसके पड़ोस में एक व्यक्ति आकर रहने लगा था। उसने अपना नाम बबलू बताया और धीरे-धीरे युवती से नजदीकियां बढ़ाईं। कुछ समय बाद उसने युवती का मतांतरण करवाया और उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद सच्चाई सामने आई कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे हैं।