    UP में प्यार, धोखा और मतांतरण की कहानी, निकाह के बाद खुला पांच बच्चों के अब्बा का राज... टीवी शो तक पहुंचा मामला

    UP के कानपुर में एक युवती की प्रेम, धोखा और मतांतरण की कहानी आज समाज के लिए चेतावनी बन गई है। पड़ोस में रहने आए एक अधेड़ व्यक्ति ने युवती को प्रेमजाल में फंसाया, मतांतरण कराया और निकाह कर लिया। बाद में खुलासा हुआ कि वह पहले से शादीशुदा और पांच बच्चों का पिता है। मामला महिला हेल्पलाइन, वन स्टाप सेंटर से लेकर टीवी शो तक पहुंचा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 01:23:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 01:23:21 PM (IST)
    UP में प्यार, धोखा और मतांतरण की कहानी, निकाह के बाद खुला पांच बच्चों के अब्बा का राज... टीवी शो तक पहुंचा मामला
    UP के कानपुर में मतांतरण कर युवती से किया निकाह, युवक निकला पांच बच्चों का पिता ( File Photo)

    HighLights

    1. कानपुर की युवती का प्रेम-धोखे का मामला TV शो में पहुंचा।
    2. अधेड़ व्यक्ति ने प्रेमजाल में फंसाकर कराया मतांतरण।
    3. वन स्टाप सेंटर समझौता, समानता के अधिकार की जंग।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के कानपुर की एक युवती की प्रेम और धोखे की कहानी अब टीवी शो से लेकर वन स्टाप सेंटर तक चर्चा का विषय बन गई है। एक अधेड़ व्यक्ति ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराया और निकाह कर लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन बाद में युवती को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और पांच बच्चों का पिता है।

    TV शो “कहानी घर-घर की” तक पहुंचा मामला

    युवती के मुताबिक, वर्ष 2011 में रावतपुर क्षेत्र में उसके पड़ोस में एक व्यक्ति आकर रहने लगा था। उसने अपना नाम बबलू बताया और धीरे-धीरे युवती से नजदीकियां बढ़ाईं। कुछ समय बाद उसने युवती का मतांतरण करवाया और उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद सच्चाई सामने आई कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे हैं।


    इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ा कि यह टीवी चैनल जी टीवी के शो “कहानी घर-घर की” तक पहुंच गया। 28 सितंबर को प्रसारित हुए एपिसोड में अभिनेत्री जूही परमार ने इस पूरे मामले को उठाया। शो में पति, उसकी पहली पत्नी, ननद और पीड़िता सभी मौजूद थे। वहां दोनों पत्नियों के समानता के अधिकार पर लंबी चर्चा हुई और समझौते की बात कही गई।

    टीवी शो में समझौता होने के बावजूद, हकीकत में पीड़िता का उत्पीड़न रुक नहीं सका। महिला हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई गई कि पति उसे मारता-पीटता है, खर्चा नहीं देता और चार साल की बेटी की जिम्मेदारी भी नहीं उठाता। महिला अलग किराये के मकान में रह रही है।

    वन स्टाप सेंटर समझौता

    शिकायत के बाद मामला वन स्टाप सेंटर, रावतपुर मेडिकल कॉलेज परिसर भेजा गया, जहां काउंसलर राबिया सुल्ताना ने काउंसिलिंग की। पुलिस हस्तक्षेप के बाद आरोपी पति तीन दिन बाद सेंटर पहुंचा। 17 अक्टूबर को लिखित समझौते में उसने मकान का किराया और खर्च देने की बात मानी।

    वन स्टाप सेंटर की मैनेजर बंदना द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है और एक माह तक केस की निगरानी की जाएगी। अगर समझौता तोड़ा गया तो आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

