UP में प्यार, धोखा और मतांतरण की कहानी, निकाह के बाद खुला पांच बच्चों के अब्बा का राज... टीवी शो तक पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के कानपुर की एक युवती की प्रेम और धोखे की कहानी अब टीवी शो से लेकर वन स्टाप सेंटर तक चर्चा का विषय बन गई है। एक अधेड़ व्यक्ति ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराया और निकाह कर लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन बाद में युवती को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और पांच बच्चों का पिता है।
युवती के मुताबिक, वर्ष 2011 में रावतपुर क्षेत्र में उसके पड़ोस में एक व्यक्ति आकर रहने लगा था। उसने अपना नाम बबलू बताया और धीरे-धीरे युवती से नजदीकियां बढ़ाईं। कुछ समय बाद उसने युवती का मतांतरण करवाया और उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद सच्चाई सामने आई कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे हैं।
इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ा कि यह टीवी चैनल जी टीवी के शो “कहानी घर-घर की” तक पहुंच गया। 28 सितंबर को प्रसारित हुए एपिसोड में अभिनेत्री जूही परमार ने इस पूरे मामले को उठाया। शो में पति, उसकी पहली पत्नी, ननद और पीड़िता सभी मौजूद थे। वहां दोनों पत्नियों के समानता के अधिकार पर लंबी चर्चा हुई और समझौते की बात कही गई।
टीवी शो में समझौता होने के बावजूद, हकीकत में पीड़िता का उत्पीड़न रुक नहीं सका। महिला हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई गई कि पति उसे मारता-पीटता है, खर्चा नहीं देता और चार साल की बेटी की जिम्मेदारी भी नहीं उठाता। महिला अलग किराये के मकान में रह रही है।
वन स्टाप सेंटर की मैनेजर बंदना द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है और एक माह तक केस की निगरानी की जाएगी। अगर समझौता तोड़ा गया तो आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।