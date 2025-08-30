मेरी खबरें
    UP Love Jihad: प्रेम बनकर युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा शादीशुदा आलम, फिर देने लगा टुकड़े करने की धमकी

    उत्तर प्रदेश के बरेली में पहचान छिपाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आलम नाम के मुस्लिम युवक ने खुद को प्रेम सिंह बताकर युवती को झांसे में लिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी पहले से शादीशुदा था। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो उसे जान से मारने की धमकी दी।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 01:26:59 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 01:34:26 PM (IST)
    मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर युवती से किया दुष्कर्म

    HighLights

    1. बरेली में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म
    2. आरोपी 2 बच्चों का बाप था, खुद को बताया अविवाहित
    3. शादी का दबाव बनाने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी

    ब्यूरो, बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में लव-जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवक के साथ प्रेम संबंध बनाया। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और मामले का खुलासा होने पर उसे दो टूकड़े करने की धमकी भी दी। मामला जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है। जहां युवक एक कैफे चलाता है।

    जानकारी के अनुसार, क्षेत्र का निवासी आलम नाम के मुस्लिम युवक ने युवती के साथ प्रेम सिंह बनकर दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आलम के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    झांसा देकर की दोस्ती

    पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता युवती पीलीभीत की रहनी वाली है। वह इज्जतनगर में किराए के मकान में रहती थी। युवती आरोपी आलम के कैफे में काम करती थी। काम करने के दौरान आरोपी ने युवती को अपनी परिचय प्रेम सिंह के रुप में दिया । उसे बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देकर उसके साथ दोस्ती की।

    पहले है 2 बच्चो का बाप

    इतना ही नहीं आरोपी आलम 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसने युवती को झांसे में लेने के लिए खुद को अविवाहित बताया साथ ही उससे शादी करने का झांसा भी दिया। आलम की सच्चाई सामने आने के बाद भी उसने युवकी को झांसे में देकर युवती को अपने जाल में फंसाए रखा। यहां तक की आरोपी ने युवती को हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

    शादी का दबाव बनाने पर दी जान से मारने की धमकी

    पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी के झांसे में आकर उसने प्रेम संबंध बनाए, इस दौरान वह 3-4 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आलम ने हर बार बहला-फूसलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने और काटकर फेंकने जैसी धमकियां दी।

    आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

    इस पूरे मामले में एसपी सिटी मानूष पारीक ने बताया कि पीड़िता युवती के शिकायत के बाद मामला सामने आया है। आरोपी कैफे संचालक ने पहचान छिपाकर दुष्तकर्म किया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

