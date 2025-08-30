UP Love Jihad: प्रेम बनकर युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा शादीशुदा आलम, फिर देने लगा टुकड़े करने की धमकी

ब्यूरो, बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में लव-जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवक के साथ प्रेम संबंध बनाया। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और मामले का खुलासा होने पर उसे दो टूकड़े करने की धमकी भी दी। मामला जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है। जहां युवक एक कैफे चलाता है।
जानकारी के अनुसार, क्षेत्र का निवासी आलम नाम के मुस्लिम युवक ने युवती के साथ प्रेम सिंह बनकर दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आलम के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता युवती पीलीभीत की रहनी वाली है। वह इज्जतनगर में किराए के मकान में रहती थी। युवती आरोपी आलम के कैफे में काम करती थी। काम करने के दौरान आरोपी ने युवती को अपनी परिचय प्रेम सिंह के रुप में दिया । उसे बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देकर उसके साथ दोस्ती की।
इतना ही नहीं आरोपी आलम 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसने युवती को झांसे में लेने के लिए खुद को अविवाहित बताया साथ ही उससे शादी करने का झांसा भी दिया। आलम की सच्चाई सामने आने के बाद भी उसने युवकी को झांसे में देकर युवती को अपने जाल में फंसाए रखा। यहां तक की आरोपी ने युवती को हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी के झांसे में आकर उसने प्रेम संबंध बनाए, इस दौरान वह 3-4 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आलम ने हर बार बहला-फूसलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने और काटकर फेंकने जैसी धमकियां दी।
यह भी पढ़ें- सांप ने चार मासूमों को कर दिया अनाथ, जमीन पर सो रहे पति-पत्नी को डस लिया
इस पूरे मामले में एसपी सिटी मानूष पारीक ने बताया कि पीड़िता युवती के शिकायत के बाद मामला सामने आया है। आरोपी कैफे संचालक ने पहचान छिपाकर दुष्तकर्म किया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।