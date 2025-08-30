UP Love Jihad: प्रेम बनकर युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा शादीशुदा आलम, फिर देने लगा टुकड़े करने की धमकी

ब्यूरो, बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में लव-जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवक के साथ प्रेम संबंध बनाया। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और मामले का खुलासा होने पर उसे दो टूकड़े करने की धमकी भी दी। मामला जिले के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है। जहां युवक एक कैफे चलाता है।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र का निवासी आलम नाम के मुस्लिम युवक ने युवती के साथ प्रेम सिंह बनकर दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आलम के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।