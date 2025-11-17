यूपी का एक गांव देगा हजार गांवों को बिजली, बनेगा उत्तर भारत का पहला सबसे अधिक सोलर ऊर्जा उत्पादक

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज जिले का कोसड़ा कला गांव अब ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनने जा रहा है। यहां 120 मेगावाट की क्षमता वाले दो नए सोलर प्लांट को मंजूरी मिल गई है। 500 एकड़ जमीन पर बनने वाले इन प्लांटों में करीब 1200 करोड़ रुपये का निवेश होना है, जो लगभग दो हजार ग्राम पंचायतों को रोशनी देने में सक्षम होंगे।

पहले से मौजूद 50 मेगावाट का प्लांट कोसड़ा कला गांव में पहले ही 50 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट मौजूद है। नए 80 मेगावाट और 40 मेगावाट के प्लांट जुड़ने पर कुल क्षमता 170 मेगावाट हो जाएगी, जिससे यह गांव उत्तर भारत का सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला गांव बन जाएगा।