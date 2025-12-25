मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 04:59:14 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 04:59:14 PM (IST)
    110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ रही गरीब रथ एक्सप्रेस से टकराई बाइक, इंजन में फंसने से यात्रियों में मची अफरा-तफरी
    110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ रही गरीब रथ एक्सप्रेस से टकराई बाइक।

    1. उत्तर प्रदेश के रोजा के पास हुई घटना
    2. बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई गई थी
    3. चालक ने सूझबूझ का दिया परिचय

    डिजिटल डेस्क। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के रोजा के पास एक बाइक से टकरा गई। बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई, जिससे तेज धमाके की आवाज आई और पहियों से चिंगारियां निकलने लगीं। अचानक हुई इस घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों में खलबली मच गई और किसी बड़े हादसे की आशंका से लोग घबरा गए।

    शाहजहांपुर में इसका ठहराव नहीं है

    घटना के समय ट्रेन बरेली से रवाना होने के बाद लगभग 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थी, क्योंकि शाहजहांपुर में इसका ठहराव नहीं है। रोजा के पास बाइक के अचानक ट्रैक पर आ जाने से चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और ट्रेन बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ गई।


    इंजन में फंसी बाइक के कारण पहियों और पटरियों के बीच की गिट्टी से रगड़ की आवाज आने लगी, जिससे यात्रियों की चिंता और बढ़ गई।

    चालक ने सूझबूझ का दिया परिचय

    हालांकि, चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन की गति को नियंत्रित किया और घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर आगे जाकर ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के रुकते ही घबराए यात्री नीचे उतर आए।

    सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और इंजन की जांच की गई। इंजन में फंसे बाइक के टुकड़ों को हटाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।

