110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ रही गरीब रथ एक्सप्रेस से टकराई बाइक, इंजन में फंसने से यात्रियों में मची अफरा-तफरी

डिजिटल डेस्क। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के रोजा के पास एक बाइक से टकरा गई। बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई, जिससे तेज धमाके की आवाज आई और पहियों से चिंगारियां निकलने लगीं। अचानक हुई इस घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों में खलबली मच गई और किसी बड़े हादसे की आशंका से लोग घबरा गए।

शाहजहांपुर में इसका ठहराव नहीं है घटना के समय ट्रेन बरेली से रवाना होने के बाद लगभग 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थी, क्योंकि शाहजहांपुर में इसका ठहराव नहीं है। रोजा के पास बाइक के अचानक ट्रैक पर आ जाने से चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और ट्रेन बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ गई।