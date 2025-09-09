'गिरफ्तार करो, वरना करेंगे आत्मदाह...', अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा

एजेंसी, वाराणसी। कथावाचक और समाजसेवी के रूप में पहचाने जाने वाले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मंगलवार को वाराणसी में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकजुट हुई महिलाओं ने पोस्टर-बैनर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं लगातार नारेबाजी करती रहीं और कठोर कार्रवाई की मांग करती दिखीं।

शंकर सेना की महिला इकाई का अल्टीमेटम शंकर सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी विवश होंगी। संगठन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका द्विवेदी ने कहा कि गिरफ्तारी न होने की स्थिति में आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाएं आमरण अनशन और सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखेंगी।