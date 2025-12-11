मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 03:47:25 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 03:49:16 PM (IST)
    योगी सरकार बनी अभिभावक, 138 बेटियों का कराया ‘कन्यादान’, मुस्लिम जोड़ों का मौलवियों द्वारा हुआ निकाह
    योगी सरकार बनी अभिभावक, 138 बेटियों का कराया ‘कन्यादान’।

    HighLights

    1. शमशाबाद में कुल 138 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न
    2. मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवियों द्वारा संपन्न कराया गया
    3. समारोह में जनप्रतिनिधियों ने शिरकत कर दिया आशार्वाद

    डिजिटल डेस्कः योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह का आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बुधवार को आगरा जिले के चार विकास खंडों-सैंया, खेरागढ़, जगनेर और शमशाबाद में कुल 138 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया।

    समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रति जोड़े एक लाख रुपये की सहायता राशि एवं सामग्री उपलब्ध करा रही है।

    मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवियों द्वारा संपन्न कराया गया

    सामूहिक विवाह समारोह में सभी जोड़ों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ एक-दूसरे का हाथ थामा। सैंया में 43, खेरागढ़ में 27, जगनेर में 27 और शमशाबाद में 41 शादियां कराई गईं। सभी विकास खंडों में भव्य पंडाल सजाए गए थे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हिंदू जोड़ों ने सात फेरे लिए। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) के जोड़ों का निकाह मौलवियों द्वारा संपन्न कराया गया।


    समारोह में हजारों लोग हुए शामिल

    समारोह में हजारों लोगों ने शामिल होकर माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी जी.आर. प्रजापति ने बताया कि प्रति जोड़ा 60 हजार रुपये कन्या के खाते में डीबीटी के रूप में 25 हजार रुपये की गृहस्थी सामग्री और 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जा रहे हैं।

    जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की

    कार्यक्रम में विधायक भगवान सिंह कुशवाह, विधायक छोटेलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और मजदूर परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक तनाव से मुक्त करती है।

    जिले में इस वर्ष कुल 951 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य निर्धारित है। 10 से 13 दिसंबर के बीच विभिन्न विकास खंडों में 800 से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराने की तैयारी की गई है।

