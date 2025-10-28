UP में इंसानियत शर्मसार... युवक को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा, मुंह में डाला पेशाब, तीन पर FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क। इटावा के भरथना कस्बे में जातीय विद्वेष और आपसी रंजिश से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अनुसूचित जाति के एक युवक को बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा गया और उसकी बेइज्जती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मामला न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है।

तीन लोगों ने जातिसूचक गालियां दीं और बेरहमी से पीटा यह घटना 8 अक्टूबर की बताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने इस मामले में 25 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की, जब पीड़ित युवक ने शिकायत दी। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का नाम सुमित दिवाकर है, जो भरथना कस्बे के रानी नगर मोहल्ले का निवासी है। सुमित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नंदन गुप्ता, लड्डू गुप्ता और सतेंद्र कुमार नाम के तीन लोगों ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और बेरहमी से पीटा।