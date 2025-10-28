'पराली दीजिए, खाद लीजिए...', प्रदूषण रोकने के लिए यूपी सरकार की अनोखी पहल, जानें क्या है योजना

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पशुपालन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब विभाग गोबर की खाद के बदले किसानों से पराली लेने का अभियान चलाएगा। इसके तहत गो आश्रय स्थलों से किसानों को गोबर की खाद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे खेतों की उर्वरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी।

मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिए सख्त निर्देश पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इस योजना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से जहां पर्यावरण को नुकसान होता है, वहीं किसानों पर जुर्माने की कार्रवाई भी करनी पड़ती है। ऐसे में “पराली के बदले खाद” जैसी पहल किसानों के लिए एक बेहतर और लाभकारी विकल्प साबित होगी।