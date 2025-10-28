मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'पराली दीजिए, खाद लीजिए...', प्रदूषण रोकने के लिए यूपी सरकार की अनोखी पहल, जानें क्या है योजना

    UP News: उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पशुपालन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब विभाग गोबर की खाद के बदले किसानों से पराली लेने का अभियान चलाएगा। इसके तहत गो आश्रय स्थलों से किसानों को गोबर की खाद उपलब्ध कराई जाएगी

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 03:07:16 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 03:14:18 PM (IST)
    'पराली दीजिए, खाद लीजिए...', प्रदूषण रोकने के लिए यूपी सरकार की अनोखी पहल, जानें क्या है योजना
    प्रदूषण रोकने के लिए यूपी सरकार की अनोखी पहल।

    HighLights

    1. प्रदूषण रोकने के लिए यूपी सरकार की अनोखी पहल
    2. 'पराली के बदले खाद' पहल किसानों के लिए पहल
    3. खेतों की उर्वरता बढ़ेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पशुपालन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब विभाग गोबर की खाद के बदले किसानों से पराली लेने का अभियान चलाएगा। इसके तहत गो आश्रय स्थलों से किसानों को गोबर की खाद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे खेतों की उर्वरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी।

    मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिए सख्त निर्देश

    पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इस योजना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से जहां पर्यावरण को नुकसान होता है, वहीं किसानों पर जुर्माने की कार्रवाई भी करनी पड़ती है। ऐसे में “पराली के बदले खाद” जैसी पहल किसानों के लिए एक बेहतर और लाभकारी विकल्प साबित होगी।


    पराली का उपयोग गोशालाओं में होगा

    मंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों से पराली एकत्र कर उसे गो आश्रय स्थलों में बिछावन और पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने भूसा टेंडर प्रक्रिया में देरी करने वाले अमरोहा, बागपत, इटावा, शामली और मेरठ के मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों (CVOs) को लापरवाही पर चेतावनी भी दी।

    गोशालाओं और दुग्ध समितियों को मिलेंगे नए अवसर

    धर्मपाल सिंह ने कहा कि गो आश्रय स्थलों में पराग पशु आहार की आपूर्ति स्थानीय दुग्ध समितियों के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा, गोशालाओं में गो काष्ठ-मोक्ष दंडिका (गोबर से बनी लकड़ी) के उत्पादन के लिए सीएसआर फंड से मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में अच्छी प्रदर्शन करने वाली गोशालाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाए।

    दुग्ध समितियों की सक्रियता बढ़ाने पर जोर

    बैठक में मंत्री ने कहा कि बंद पड़ी दुग्ध समितियों को फिर से सक्रिय किया जाए। साथ ही, सभी डीपीएमसीयू के फोटोग्राफ और प्रमाणपत्र मंगाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाए। किसानों को उनके दूध के मूल्य का भुगतान एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

    किसानों को अन्य राज्यों में भेजा जाएगा प्रशिक्षण हेतु

    पशुपालन मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को दुग्ध उत्पादन की नवीन तकनीकों और गतिविधियों की जानकारी के लिए अन्य राज्यों में भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही, उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक पशुपालन विधियों की जानकारी दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी की बड़ी सौगात, 10 लाख किसानों को मिलेंगे मुफ्त सीड्स मिनीकिट, बाकी को आधे दाम पर मिलेगा बीज

    बैठक में शामिल अधिकारी

    समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन मुकेश मेश्राम, विशेष सचिव देवेंद्र पांडेय, राम सहाय यादव, दुग्ध आयुक्त राकेश कुमार मिश्र, निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉ. योगेंद्र पवार, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.