मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अगले साल रिटायर होंगे 32 IAS अधिकारी, 26 PCS ऑफिसर, होने जा रहा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

    सरकार ने राज्य के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में अगले साल होने वाले बड़े बदलावों का रोडमैप तैयार कर लिया है। नियुक्ति विभाग ने काडर के 32 IAS और 26 PCS अधिकारियों की सूची जारी की है, जो वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। साथ ही विभागों को निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकारियों के देयों, पेंशन और संबंधित औपचारिकताओं को समय से पूरा कर लिया जाए।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 04:35:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 04:35:19 PM (IST)
    अगले साल रिटायर होंगे 32 IAS अधिकारी, 26 PCS ऑफिसर, होने जा रहा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
    होने जा रहा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल।

    HighLights

    1. प्रशासनिक ढांचे में अगले साल होने वाला है बड़ा बदलाव
    2. 32 IAS और 26 PCS अधिकारियों की सूची जारी की
    3. 2026 की शुरुआत में पांच IAS अधिकारी सेवा निवृत्त होंगे

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में अगले साल होने वाले बड़े बदलावों का रोडमैप तैयार कर लिया है। नियुक्ति विभाग ने यूपी काडर के 32 IAS और 26 PCS अधिकारियों की सूची जारी की है, जो वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके साथ ही विभागों को निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकारियों के देयों, पेंशन और संबंधित औपचारिकताओं को समय से पूरा कर लिया जाए, ताकि रिटायरमेंट के समय किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

    इन वरिष्ठ IAS अधिकारियों का होगा रिटायरमेंट

    जारी सूची के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत यानी जनवरी में पांच IAS अधिकारी सेवा निवृत्त होंगे। इनमें आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह भी शामिल हैं।

    फरवरी में डॉ. देवेश चतुर्वेदी और सुभाष चंद्र शर्मा समेत चार वरिष्ठ अधिकारी रिटायर होंगे।

    मई में राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार

    सितंबर में अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल

    अक्टूबर में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं IIDC दीपक कुमार

    केंद्र में तैनात वरिष्ठ IAS कामरान रिजवी सेवा निवृत्त होंगे

    वहीं दिसंबर 2026 में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अमित घोष रिटायर होंगे।

    PCS अधिकारियों की भी सूची जारी

    IAS अधिकारियों के साथ ही 26 PCS अधिकारी भी अगले वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करेंगे। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन अधिकारियों की जन्म तिथि और सेवा रिकॉर्ड का मिलान कर किसी भी विसंगति की स्थिति में तत्काल नियुक्ति विभाग को सूचित करें।


    यह भी पढ़ें- बिजली विभाग का शानदार ऑफर, बकाया बिल पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 दिसंबर से होगा लागू

    समय से पूरा हो देयों का निपटारा

    नियुक्ति विभाग ने आदेश में कहा है कि सत्यापित सेवा विवरण और औसत वेतन विवरण पेंशन निदेशालय को समय पर भेजे जाएं। वहीं अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) का आदेश भी पहले ही जारी कर दिया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के समय अधिकारियों को कोई परेशानी न हो। इस कदम को प्रशासनिक स्तर पर 2026 में होने वाले बड़े पैमाने के बदलावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.