अगले साल रिटायर होंगे 32 IAS अधिकारी, 26 PCS ऑफिसर, होने जा रहा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में अगले साल होने वाले बड़े बदलावों का रोडमैप तैयार कर लिया है। नियुक्ति विभाग ने यूपी काडर के 32 IAS और 26 PCS अधिकारियों की सूची जारी की है, जो वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके साथ ही विभागों को निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकारियों के देयों, पेंशन और संबंधित औपचारिकताओं को समय से पूरा कर लिया जाए, ताकि रिटायरमेंट के समय किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

इन वरिष्ठ IAS अधिकारियों का होगा रिटायरमेंट जारी सूची के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत यानी जनवरी में पांच IAS अधिकारी सेवा निवृत्त होंगे। इनमें आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह भी शामिल हैं। फरवरी में डॉ. देवेश चतुर्वेदी और सुभाष चंद्र शर्मा समेत चार वरिष्ठ अधिकारी रिटायर होंगे। मई में राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार सितंबर में अपर मुख्य सचिव परिवहन अर्चना अग्रवाल अक्टूबर में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं IIDC दीपक कुमार केंद्र में तैनात वरिष्ठ IAS कामरान रिजवी सेवा निवृत्त होंगे वहीं दिसंबर 2026 में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अमित घोष रिटायर होंगे। PCS अधिकारियों की भी सूची जारी IAS अधिकारियों के साथ ही 26 PCS अधिकारी भी अगले वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करेंगे। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन अधिकारियों की जन्म तिथि और सेवा रिकॉर्ड का मिलान कर किसी भी विसंगति की स्थिति में तत्काल नियुक्ति विभाग को सूचित करें।