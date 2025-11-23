बिजली विभाग का शानदार ऑफर, बकाया बिल पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 दिसंबर से होगा लागू

डिजिटल डेस्क। सीतापुर जिले में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत उपभोक्ताओं का पूरा अधिभार (सरचार्ज) माफ कर दिया जाएगा। वहीं बकाया बिल के मूलधन पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी।
जिले में इस समय 4.53 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर करीब 480 करोड़ रुपये और 3321 कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 80 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग ने बताया कि सभी श्रेणी के इन उपभोक्ताओं को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है।
बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं का पंजीकरण तीन चरणों में कराया जाएगा-
पहला चरण: 1 से 31 दिसंबर
दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026
तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी
एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन पर 25% तक की छूट मिलेगी।
अधिशासी अभियंता यादुवेंद्र यादव के अनुसार, योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना बकायेदारों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें।
उपभोक्ताओं को पंजीकरण में सुविधा देने के लिए फीडरवार शिविर लगाए जाएंगे। फीडर मैनेजरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करें। बिजली विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर उपभोक्ताओं व ग्राम प्रधानों से संपर्क कर रही हैं, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके।
यादुवेंद्र यादव ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का मुकदमा चल रहा है, या जिन मामलों की सुनवाई न्यायालय में लंबित है, उन्हें 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जाएगी।
यदि उनके नाम पर वर्तमान में कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें ‘छटपट पोर्टल’ पर आवेदन कर रसीद जमा करनी होगी, जिसके बाद उन्हें यह लाभ दिया जाएगा।
पावर कॉर्पोरेशन की एमडी रिया केजरीवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकतम उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलना चाहिए। योजना के क्रियान्वयन की हकीकत जांचने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से विशेष टीमें फील्ड पर भेजी जाएंगी।
सीतापुर में शुरू हो रही यह राहत योजना हजारों बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है। अब देखना यह होगा कि पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया में कितने उपभोक्ता आगे आते हैं।
एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता लाभ लें। पहली बार बिल के मूलधन में अधिकतम 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।
-ललित कृष्ण, अधीक्षण अभियंता-बिजली