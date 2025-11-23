बिजली विभाग का शानदार ऑफर, बकाया बिल पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 दिसंबर से होगा लागू

डिजिटल डेस्क। सीतापुर जिले में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत उपभोक्ताओं का पूरा अधिभार (सरचार्ज) माफ कर दिया जाएगा। वहीं बकाया बिल के मूलधन पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी।

जिले में इस समय 4.53 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर करीब 480 करोड़ रुपये और 3321 कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 80 करोड़ रुपये बकाया है। विभाग ने बताया कि सभी श्रेणी के इन उपभोक्ताओं को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है।

तीन चरणों में होगा पंजीयन बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं का पंजीकरण तीन चरणों में कराया जाएगा- पहला चरण: 1 से 31 दिसंबर दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन पर 25% तक की छूट मिलेगी। अधिशासी अभियंता यादुवेंद्र यादव के अनुसार, योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना बकायेदारों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। फीडरवार लगेगे शिविर उपभोक्ताओं को पंजीकरण में सुविधा देने के लिए फीडरवार शिविर लगाए जाएंगे। फीडर मैनेजरों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करें। बिजली विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर उपभोक्ताओं व ग्राम प्रधानों से संपर्क कर रही हैं, ताकि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके।