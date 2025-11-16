Teacher Recruitment: टीचर भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव, बदल गई आवेदन की तिथि, अब इस तारीख से भरें जाएंगे फॉर्म

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (Junior Aided Teacher Recruitment 2021) जूनियर हाईस्कूलों में वर्ष 2021 की प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तकनीकी दिक्कतों के चलते ऑनलाइन आवेदन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 24 नवंबर की दोपहर बाद से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाने थे। आवेदन एनआईसी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर ही किया जाएगा।

मेरिट के आधार पर होगा चयन इस भर्ती में उसी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसका संशोधित परिणाम 6 नवंबर को जारी हुआ था। 29 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने पूरी समयसारिणी घोषित कर दी थी, जिसे अब आवेदन तिथियों को छोड़कर यथावत रखा गया है।