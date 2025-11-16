मेरी खबरें
    Teacher Recruitment: टीचर भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव, बदल गई आवेदन की तिथि, अब इस तारीख से भरें जाएंगे फॉर्म

    UP News: उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ गई है। सर्वर संबंधी दिक्कतों के कारण अब आवेदन 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक लिए जाएंगे। यह भर्ती 2021 के विज्ञापन के आधार पर होगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 06:38:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 06:38:42 PM (IST)
    UP Teacher Recruitment: टीचर भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव।

    HighLights

    1. यूपी टीचर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया
    2. 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक किए जाएंगे आवेदन
    3. तकनीकी कारणों से आई कठिनाई से बढ़ाई तिथि

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (Junior Aided Teacher Recruitment 2021) जूनियर हाईस्कूलों में वर्ष 2021 की प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तकनीकी दिक्कतों के चलते ऑनलाइन आवेदन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 24 नवंबर की दोपहर बाद से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाने थे। आवेदन एनआईसी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर ही किया जाएगा।

    मेरिट के आधार पर होगा चयन

    इस भर्ती में उसी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसका संशोधित परिणाम 6 नवंबर को जारी हुआ था। 29 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने पूरी समयसारिणी घोषित कर दी थी, जिसे अब आवेदन तिथियों को छोड़कर यथावत रखा गया है।


    परीक्षा पीएनपी ने कराई थी

    यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। भर्ती में 394 प्रधानाध्यापक और 1894 सहायक अध्यापक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन चयन प्रक्रिया में लम्बे विलंब की वजह से अब पदों की संख्या काफी कम हो गई है।

    क्यों घटे पद?

    • कई जूनियर हाईस्कूल हाईस्कूल में उच्चीकृत हो गए, जिससे प्रधानाध्यापक पद समाप्त हो गए।

    • 2019 के शासनादेश के अनुसार, जिन स्कूलों में छात्र संख्या 100 या उससे कम है, वहां प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।

    • छात्र संख्या 100 तक होने पर तीन सहायक अध्यापक की ही मंजूरी होने से सहायक अध्यापकों के पद भी घट गए।

    अब कितने पदों पर होगी भर्ती?

    समस्त बदलावों के बाद अब भर्ती निम्न पदों पर पूरी की जाएगी-

    • प्रधानाध्यापक : 253 पद

    • सहायक अध्यापक : 1262 पद

    समयसारिणी में इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

