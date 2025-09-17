UP IPS Transfer: यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, जानें किसकी कहां हुई पोस्टिंग?

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़े बदलाव हुए हैं, जहां सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने मंगलवार को भी 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे। सरकार ने जिन आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है, उनमें एक डीआईजी और एक एसपी भी हैं। शासन ने डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल्स देव रंजन वर्मा को पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण लखनऊ के पद पर तैनात किया है।

जानें किसको कहां मिली पोस्टिंग? पहले उनको डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल्स के पद से पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना पुलिस महानिदेशक कार्यालय के पद पर भेजा गया था। उनका तबादला निरस्त कर उनको पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण लखनऊ के पद पर नवीन तैनाती प्रदान की गई है।