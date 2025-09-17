UP IPS Transfer: यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, जानें किसकी कहां हुई पोस्टिंग?

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में बड़े बदलाव हुए हैं, जहां सात आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने मंगलवार को भी 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे।
सरकार ने जिन आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है, उनमें एक डीआईजी और एक एसपी भी हैं। शासन ने डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल्स देव रंजन वर्मा को पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण लखनऊ के पद पर तैनात किया है।
पहले उनको डीआईजी रूल्स एंड मैनुअल्स के पद से पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना पुलिस महानिदेशक कार्यालय के पद पर भेजा गया था। उनका तबादला निरस्त कर उनको पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण लखनऊ के पद पर नवीन तैनाती प्रदान की गई है।
इसके अलावा सेनानायक, एसडीआरएफ, लखनऊ डॉ. सतीश कमार को पुलिस महानिदेशक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के पद पर सम्बद्ध किया गया है। साथ ही अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज अभिजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मेरठ के पद पर तैनात किया गया है।
यह भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में 18 IAS अधिकारियों के तबादले, विशेष गढ़पाले ऊर्जा सचिव, वंदना वैद्य बनीं प्रबंध संचालक वित्त विकास
पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नेट कानपुर नगर, ममता रानी चौधरी को अपर पुलिस उपायुक्त से पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, शैलेन्द्र कुमार सिंह, अपर पलिस अधीक्षक, अमेठी से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर और त्रिगुण बिसेन, अपर पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के पद पर तैनाती मिली है।