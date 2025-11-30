रिश्वतखोरी पर चला कार्रवाई का डंडा, भ्रष्टाचार के आरोप में पीटीओ सहित 8 निलंबित

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में ओवरलोड वाहनों को अवैध रूप से पास कराने के आरोप में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के तीन यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) को निलंबित कर दिया है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने यह कदम एसटीएफ की जांच और एफआईआर के बाद उठाया।

एसटीएफ की कार्रवाई से खुला भ्रष्टाचार का जाल 12 नवंबर को एसटीएफ लखनऊ ने हमीरपुर, महोबा और बुंदेलखंड क्षेत्र में ओवरलोड मौरंग व गिट्टी ले जाने वाले ट्रकों को रिश्वत लेकर पास कराने के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इसके बाद लखनऊ के मड़ियांव, रायबरेली के लालगंज और उन्नाव में दर्ज तीन अलग-अलग मुकदमों में विभाग के कई अधिकारियों व कर्मचारियों सहित 25 लोगों को नामजद किया गया।