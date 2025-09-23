Agniveer Bharti Rally: 55 हजार युवाओं को सेना में नौकरी का मौका, इस महीने में शुरू होगी भर्ती

एजेंसी, आगरा। भारतीय सेना में नौकरी (Indian Army Jobs) की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। करीब 55 हजार युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती (Agniveer Bharti Rally) निकलने वाली है। यूपी में जनवरी 2026 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होने वाली है। 20 दिनों तक चलने वाली रैली में उत्तीर्ण युवा ही भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय ने रैली के लिए कई जगह चिन्हित किए है जिसमें एकलव्य स्टेडियम भी शामिल है।

90 हजार अभ्यर्थी हुए शामिल, 55 हजार पास बताया जा रहा है कि राज्य में मेट्रो का काम चलने की वजह से अभी स्थल को फाइनल नहीं किया गया है। वहीं, इस रैली में शामिल होने वाले 55 हजार युवाओं पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद ली जाएगी। हर साल आयोजित होने वाले इस भर्ती रैली के लिए 12 जिलों के युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ऑनलाइन परीक्षा में 90 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए और करीब 55 हजार पास हुए।