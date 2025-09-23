मेरी खबरें
    Agniveer Bharti Rally: 55 हजार युवाओं को सेना में नौकरी का मौका, इस महीने में शुरू होगी भर्ती

    भारतीय सेना में नौकरी (Indian Army Jobs) की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। करीब 55 हजार युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती (Agniveer Bharti Rally) निकलने वाली है। यूपी में जनवरी 2026 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होने वाली है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 03:46:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 03:46:10 PM (IST)
    HighLights

    1. भर्ती रैली 20 दिनों तक चलने वाली है।
    2. हर दिन 3-4 हजार युवाओं को मौका।
    3. हर तहसील के दो से तीन युवा शामिल होंगे।

    एजेंसी, आगरा। भारतीय सेना में नौकरी (Indian Army Jobs) की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। करीब 55 हजार युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती (Agniveer Bharti Rally) निकलने वाली है। यूपी में जनवरी 2026 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होने वाली है। 20 दिनों तक चलने वाली रैली में उत्तीर्ण युवा ही भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय ने रैली के लिए कई जगह चिन्हित किए है जिसमें एकलव्य स्टेडियम भी शामिल है।

    90 हजार अभ्यर्थी हुए शामिल, 55 हजार पास

    बताया जा रहा है कि राज्य में मेट्रो का काम चलने की वजह से अभी स्थल को फाइनल नहीं किया गया है। वहीं, इस रैली में शामिल होने वाले 55 हजार युवाओं पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद ली जाएगी। हर साल आयोजित होने वाले इस भर्ती रैली के लिए 12 जिलों के युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ऑनलाइन परीक्षा में 90 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए और करीब 55 हजार पास हुए।

    - सेना के अधिकारियों के अनुसार, यह भर्ती जनवरी के पहले सप्ताह से चालू होगी।

    - भर्ती रैली 20 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें 55 हजार युवा शामिल हो सकते है।

    - हर दिन करीब तीन से चार हजार युवाओं को रैली में बुलाया जाएगा।

    - हर तहसील के दो से तीन युवा शामिल होंगे।

    - अब तक यह रैली एकलव्य स्टेडियम में हो रही थी।

    किन बातों का रखें ध्यान?

    • अभ्यर्थी के शरीर पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए।

    • अग्निवीर भर्ती रैली में 1600 मीटर दौड़ अहम होती है।

    • 1600 मीटर दौड़ के लिए साढ़े पांच मिनट मिलते है।

    • दो ग्रुप में होगी दौड़, दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

    इन जिलों के युवा लेंगे भाग

    यूपी में आयोजित होने वाले इस भर्ती प्रक्रिया में इस बार आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस, जालौन, झांसी, कासगंज और ललितपुर के युवा भाग ले सकेंगे।

