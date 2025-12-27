मगरमच्छ से पिता को बचाने वाले आगरा के अजय राज को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

डिजिटल डेस्क। चंबल नदी में मगरमच्छ से पिता की जान बचाने वाले अजय राज के साहस और सूझबूझ को देश ने सलाम किया है। अजय जानता था कि मगरमच्छ उससे कई गुना ताकतवर है और पल भर में जान ले सकता है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लाठी से लगातार वार कर उसने पहले मगरमच्छ के मुंह और फिर आंखों को निशाना बनाया, जिससे पिता की जान बच सकी।

अजय के इसी साहसिक कार्य के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2025 (साहस श्रेणी) से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 25 जुलाई को मगरमच्छ के हमले से पिता को बचाने के लिए दिया गया। सम्मान के तहत अजय को मेडल, प्रशस्ति पत्र और एक लाख रुपये प्रदान किए गए। पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अजय को बधाई दी।