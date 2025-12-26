UP में घने कोहरे और शीतलहर का कहर, 29 दिसंबर तक कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद, उड़ान सेवाएं भी प्रभावित

डिजिटल डेस्क। अत्यधिक ठंड, घने कोहरे और शीतलहर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद वाराणसी में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा पांच तक के सभी विद्यालय शुक्रवार, 26 दिसंबर को बंद रहेंगे।

29 दिसंबर को खुलेंगे स्कूल प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण अब विद्यालय सोमवार, 29 दिसंबर को खुलेंगे। यह आदेश राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त और सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्डों पर लागू होगा।