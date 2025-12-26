UP में घने कोहरे और शीतलहर का कहर, 29 दिसंबर तक कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद, उड़ान सेवाएं भी प्रभावित

डिजिटल डेस्क। अत्यधिक ठंड, घने कोहरे और शीतलहर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद वाराणसी में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा पांच तक के सभी विद्यालय शुक्रवार, 26 दिसंबर को बंद रहेंगे।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 28 दिसंबर को रविवार होने के कारण अब विद्यालय सोमवार, 29 दिसंबर को खुलेंगे। यह आदेश राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त और सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्डों पर लागू होगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, लेकिन विभागीय और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षक व कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
खराब मौसम के चलते लगातार 10वें दिन गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन पर असर पड़ा। विभिन्न एयरलाइनों की कुल छह उड़ानें रद्द कर दी गईं। आने वाली उड़ानों के निरस्त होने के कारण प्रस्थान करने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं।
उड़ानों के रद्द होने और विलंब से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर थी कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी विमान लैंड नहीं कर सका। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक रद्द की गई उड़ानों में एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइसजेट की सेवाएं शामिल हैं।
उड़ानें रद्द होने के कारण कई यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। विमानन कंपनियों ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से अपील की थी कि वे घर से निकलने से पहले मेल और मैसेज के जरिए अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें।