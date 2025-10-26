'अयोध्या जैसे पवित्र नगर को भी नहीं छोड़ा...', भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, लगाए कई आरोप

डिजिटल डेस्क। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार, लूट और घोटालों का नया रिकॉर्ड बना रही है। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार में कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार न फैला हो। भाजपा नेताओं ने कथित रूप से घोटाले करने में अयोध्या जैसे धार्मिक और पवित्र नगरों को भी नहीं छोड़ा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त से लेकर निर्माण कार्यों और टेंडर प्रक्रिया तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इन सभी घोटालों में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या, जो श्रद्धा और भक्ति की धरती है, वहां विकास कार्यों के नाम पर लूट मचाई जा रही है।

'बड़े पैमाने पर हो रही कमीशनखोरी' सपा प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की यह बीमारी केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लगभग हर विभाग में फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट कोषागार में मृत पेंशनरों के नाम पर करोड़ों रुपये की फर्जी निकासी की गई और उसका बंदरबांट कर लिया गया। यही नहीं, निर्माण कार्यों और सड़कों के निर्माण में भी बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हो रही है। 'जीरो टॉलरेंस अब जीरो पर आ गया' अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के “जीरो टॉलरेंस” के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि यह नारा अब केवल कागज़ों में रह गया है। उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस अब जीरो पर आ गया है। हर विभाग में घोटाले हो रहे हैं और जनता परेशान है।”