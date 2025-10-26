मेरी खबरें
    'अयोध्या जैसे पवित्र नगर को भी नहीं छोड़ा...', भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, लगाए कई आरोप

    UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार घोटालों का रिकॉर्ड बना रही है, जिसमें अयोध्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त से लेकर चित्रकूट कोषागार में पेंशन घोटाले तक शामिल हैं। अखिलेश ने सड़कों की दुर्दशा और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी सवाल उठाए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 03:55:33 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 03:55:33 PM (IST)
    'अयोध्या जैसे पवित्र नगर को भी नहीं छोड़ा...', भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, लगाए कई आरोप
    भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा हमला।

    HighLights

    1. भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला
    2. कहा – अयोध्या जैसे पवित्र नगर को भी नहीं छोड़ा
    3. सभी घोटालों में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं

    डिजिटल डेस्क। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार, लूट और घोटालों का नया रिकॉर्ड बना रही है। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार में कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार न फैला हो। भाजपा नेताओं ने कथित रूप से घोटाले करने में अयोध्या जैसे धार्मिक और पवित्र नगरों को भी नहीं छोड़ा है।

    अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त से लेकर निर्माण कार्यों और टेंडर प्रक्रिया तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इन सभी घोटालों में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या, जो श्रद्धा और भक्ति की धरती है, वहां विकास कार्यों के नाम पर लूट मचाई जा रही है।


    'बड़े पैमाने पर हो रही कमीशनखोरी'

    सपा प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की यह बीमारी केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लगभग हर विभाग में फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट कोषागार में मृत पेंशनरों के नाम पर करोड़ों रुपये की फर्जी निकासी की गई और उसका बंदरबांट कर लिया गया। यही नहीं, निर्माण कार्यों और सड़कों के निर्माण में भी बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हो रही है।

    'जीरो टॉलरेंस अब जीरो पर आ गया'

    अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के “जीरो टॉलरेंस” के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि यह नारा अब केवल कागज़ों में रह गया है। उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस अब जीरो पर आ गया है। हर विभाग में घोटाले हो रहे हैं और जनता परेशान है।”

    उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि खराब निर्माण और भ्रष्टाचार के कारण इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार ने नौ साल में प्रदेश की सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपये का बजट खर्च दिखाया गया, लेकिन असल में इस बजट की लूट कर ली गई।

    'सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं'

    अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं, बल्कि अपनी छवि चमकाने पर केंद्रित है। “हर दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार केवल झूठे दावे करने में व्यस्त है,” उन्होंने कहा। उन्होंने अंत में कहा कि जनता अब भाजपा सरकार के झूठ और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब वोट के जरिए देगी।

