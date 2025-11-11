मेरी खबरें
    UP NEET UG 2025: एमबीबीएस-बीडीएस की 200 सीटों के लिए काउंसलिंग आज से, ये गलती की तो अगले साल बैन हो जाएंगे!

    यूपी नीट यूजी 2025 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस की लगभग 200 रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 06:33:03 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 06:33:03 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। यूपी नीट यूजी 2025 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस की लगभग 200 रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।

    पंजीकरण शुल्क और धरोहर धनराशि भी 11 नवंबर दोपहर 12 बजे से 14 नवंबर दोपहर 2 बजे तक जमा की जा सकेगी। अगर किसी अभ्यर्थी को इस राउंड में सीट आवंटन मिलने के बाद भी प्रवेश नहीं लिया गया, तो ऐसे उम्मीदवारों को वर्ष 2026-27 की काउंसलिंग प्रक्रिया से प्रतिबंधित (बैन) कर दिया जाएगा।


    मेरिट लिस्ट और सीट चयन की तिथियां

    चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के अनुसार, मेरिट सूची 14 नवंबर को जारी की जाएगी। सीट चयन (चॉइस फिलिंग) की प्रक्रिया 14 नवंबर शाम 5 बजे से 17 नवंबर सुबह 11 बजे तक चलेगी। वहीं, सीट आवंटन का परिणाम 17 नवंबर को घोषित किया जाएगा। आवंटन पत्र डाउनलोड और प्रवेश प्रक्रिया 18 से 20 नवंबर तक पूरी करनी होगी।

    कौन होंगे इस राउंड के लिए पात्र?

    यह स्ट्रे वैकेंसी राउंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें अब तक किसी भी राउंड में सीट आवंटन नहीं हुआ है। ऑल इंडिया काउंसलिंग या किसी अन्य राज्य की काउंसलिंग से प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। पहली, दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में सीट आवंटन प्राप्त कर भी प्रवेश न लेने वाले, या प्रवेश के बाद सीट से इस्तीफा देने वाले अभ्यर्थी भी इस राउंड के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

