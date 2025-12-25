अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने टहलते समय की ताबड़तोड़ फायरिंग

डिजिटल डेस्क: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) परिसर में बुधवार रात एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब शिक्षक रोज़ की तरह रात में टहल रहे थे। स्कूटी सवार दो युवकों ने अचानक उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चार से पांच गोलियां उनके सिर में लगीं। वारदात के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

मृतक की पहचान राव दानिश हिलाल के रूप में हुई है, जो AMU के एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक थे। वह रात करीब पौने नौ बजे यूनिवर्सिटी परिसर में कैनेडी हॉल के पास टहल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने पहले गाली-गलौच की और फिर गोली चला दी। जमीन पर गिरने के बाद भी उन पर फायरिंग की गई।