अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने टहलते समय की ताबड़तोड़ फायरिंग

डिजिटल डेस्क: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) परिसर में बुधवार रात एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब शिक्षक रोज़ की तरह रात में टहल रहे थे। स्कूटी सवार दो युवकों ने अचानक उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें चार से पांच गोलियां उनके सिर में लगीं। वारदात के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
मृतक की पहचान राव दानिश हिलाल के रूप में हुई है, जो AMU के एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक थे। वह रात करीब पौने नौ बजे यूनिवर्सिटी परिसर में कैनेडी हॉल के पास टहल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने पहले गाली-गलौच की और फिर गोली चला दी। जमीन पर गिरने के बाद भी उन पर फायरिंग की गई।
गोली चलने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो एक हमलावर ने हथियार दिखाकर उन्हें धमकाया और हवा में फायरिंग की। इसके बाद दोनों आरोपी स्कूटी से सुलेमान हॉल की ओर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक और परिचित बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। कुलपति प्रो. नईमा खातून और एसएसपी नीरज जादौन ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
परिजनों के अनुसार, राव दानिश हिलाल शुक्रवार को अपने माता-पिता को उमरा कराने ले जाने वाले थे। उनके भाई फराज राव यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी मां सैयदा खातून सैय्यद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ब्वायज) से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि परिजनों ने किसी भी तरह की दुश्मनी से इनकार किया है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है।
यह भी पढ़ें- UP Accident: मासूमों की चीखों से दहला शाहजहांपुर... रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन ने पूरे परिवार को रौंदा, पांच की दर्दनाक मौत