Anganwadi Vacancy 2025: यूपी में निकली आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, ऐसे करें आवेदन

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने राज्यभर की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक व योग्य महिला अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तय की गई है।
आंगनवाड़ी पदों के लिए आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कम से कम 12वीं पास या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी आवश्यक है।
उम्मीदवार की आयु 17 सितंबर 2025 के अनुसार 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
चयनित महिला अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से प्रतिमाह 4500 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा।
इच्छुक महिला उम्मीदवार नीचे बताए गए चरणों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध ‘Latest Links’ सेक्शन में जाएं।
3. वहां पर ‘Anganwadi Worker Registration’ लिंक पर क्लिक करें।
4. मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जिला और मोबाइल नंबर भरें।
5. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करें।
6. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट अवश्य लें।
यह भर्ती प्रदेश की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो अपने ही क्षेत्र में सेवा करते हुए समाज के विकास में योगदान देना चाहती हैं।