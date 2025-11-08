मेरी खबरें
    Anganwadi Vacancy 2025: यूपी में निकली आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, ऐसे करें आवेदन

    उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 05:41:02 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 05:41:02 PM (IST)
    UP में निकली आंगनवाड़ी के पदों पर भर्ती।

    HighLights

    1. आंगनवाड़ी के कुल 43 पदों पर होगी भर्ती
    2. आवेदन करने के लिए बारहवीं अनिवार्य
    3. अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तय की गई

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने राज्यभर की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक व योग्य महिला अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तय की गई है।

    योग्यता मानदंड

    आंगनवाड़ी पदों के लिए आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कम से कम 12वीं पास या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी आवश्यक है।

    उम्मीदवार की आयु 17 सितंबर 2025 के अनुसार 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    वेतनमान

    चयनित महिला अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से प्रतिमाह 4500 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा।

    आवेदन प्रक्रिया

    इच्छुक महिला उम्मीदवार नीचे बताए गए चरणों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं:

    1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर उपलब्ध ‘Latest Links’ सेक्शन में जाएं।

    3. वहां पर ‘Anganwadi Worker Registration’ लिंक पर क्लिक करें।

    4. मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जिला और मोबाइल नंबर भरें।

    5. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करें।

    6. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट अवश्य लें।

    विशेष शर्तें

    • अभ्यर्थी उसी ग्राम क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

    • एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

    यह भर्ती प्रदेश की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो अपने ही क्षेत्र में सेवा करते हुए समाज के विकास में योगदान देना चाहती हैं।


