UP News: 'इलाज कराना है तो पहले रुपये जमा करो' Ayushman Card होते हुए भी नहीं मिला मुफ्त इलाज

एजेंसी, लखनऊ: सीतापुर के हुमायूंपुर निवासी मुनीष त्रिवेदी कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे। इलाज कराने के लिए उनके परिजन आयुष त्रिवेदी सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां की स्थिति देखकर वे परेशान हो गए। एक-एक बेड पर दो-दो मरीज भर्ती थे, ऐसे में उन्हें अपने मरीज के लिए जगह नहीं मिली। मजबूरी में वे नगर स्थित साई संजीवनी अस्पताल पहुंचे।

'आयुष्मान कार्ड मान्य नहीं है' आयुष त्रिवेदी ने बताया कि मुनीष का आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) बना हुआ है। जब अस्पताल के कर्मचारियों को कार्ड की जानकारी दी गई तो उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया। कर्मियों ने कहा कि यहां सिर्फ सर्जरी की सुविधा है, सामान्य बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड मान्य नहीं है। इलाज कराना है तो रुपये जमा करो।