Bankebihari Temple में बदले नियम: VIP दर्शन पूरी तरह बंद, नए सिरे से लगेगी रेलिंग; श्रद्धालुओं को अब मिलेगी राहत

एजेंसी, लखनऊ: वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने शनिवार को महत्वपूर्ण निर्णय (Banke Bihari Temple Darshan Rules Changed) लिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित इस समिति की बैठक मंदिर परिसर में हुई। इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन को सुगम बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए।

श्रद्धालुओं को दो गेट से मिलेगा प्रवेश अब श्रद्धालुओं को दो द्वारों (गेट नंबर 2 और 3) से प्रवेश मिलेगा और गेट नंबर 1 व 4 से निकास होगा। गेट नंबर 2 और 3 से तीन-तीन कतारें बनाकर छह लाइनें तैयार की जाएंगी, जिनमें रेलिंग और बैरियर लगाए जाएंगे। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को तुरंत बाहर निकाला जाएगा ताकि अंदर भीड़ का दबाव कम हो।

समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था दो-तीन दिन में लागू हो जाएगी। पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और गोस्वामी इसमें सहयोग करेंगे। साथ ही मंदिर के जगमोहन पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे, ताकि पहले की तरह गड़बड़ी न हो। बैठक में मंदिर के तोषखाने को खोलने पर भी चर्चा हुई। समिति ने माना कि बिहारी जी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बैंक में रखे कोष और 50 साल से बंद तोषखाने को खोलना आवश्यक है। यह प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।