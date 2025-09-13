मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Politics: विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा ने कसी कमर, यादव-मुस्लिम संग पिछड़ी जातियों को साधने की योजना

    UP Politics: समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनावों (Vidhan Sabha Chunav 2027) के लिए मजबूत पकड़ बनाने की नई रणनीति बनाई है। यादव-मुस्लिम मतों के साथ पिछड़ी जातियों और छोटी जातियों को साधने की योजना है। कान्हा की नगरी अब सपा के लिए प्राथमिकता में है। विशेष बजट, बूथ सत्यापन और प्रत्याशियों की अग्रिम घोषणा कर भाजपा के गढ़ को भेदने की तैयारी चल रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 12:02:57 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 12:03:27 PM (IST)
    UP Politics: विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा ने कसी कमर, यादव-मुस्लिम संग पिछड़ी जातियों को साधने की योजना
    अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पिछड़ी जातियों पर सपा का फोकस
    2. मथुरा में भाजपा से कड़ा मुकाबला
    3. सपा प्रत्याशियों को हरी झंडी मिली

    एजेंसी, लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) ने 2027 के विधानसभा चुनावों (UP Vidhan Sabha Chunav 2027) को लेकर मथुरा में अपनी पकड़ मजबूत करने की नई रणनीति तैयार की है। अब तक कान्हा की नगरी राजनीतिक रूप से SP के लिए बंजर साबित हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रज फतह उसका बड़ा लक्ष्य है। सपा के वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदायों के अलावा इस बार विशेष तौर पर पिछड़ी व छोटी जातियों पर ध्यान दिया जा रहा है।

    मथुरा में सपा का नया एजेंडा

    सपा ने तय किया है कि वह मथुरा के विकास को लेकर विशेष बजट का मुद्दा उठाएगी। पिछली सरकारों में किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाया जाएगा और गांव-गांव में साइकिल की मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी। पार्टी का मानना है कि स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने से भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है।

    यादव-मुस्लिम के साथ पिछड़ों को साधने की रणनीति

    सपा के पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदायों के अलावा इस बार विशेष तौर पर पिछड़ी व छोटी जातियों पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी ने फैसला किया है कि संबंधित जातियों के नेताओं को मथुरा भेजा जाएगा, जहां वे उन जातियों के लोगों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे।

    स्थानीय नेताओं को भी पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, ताकि वे भी संगठन से मजबूती से जुड़े रहें। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि गैर यादव व मुस्लिम समुदायों तक पहुंचने के लिए रणनीति तैयार की गई है और संबंधित जातियों के नेताओं की सूची जल्द भेजी जाएगी।

    बूथ स्तर पर सत्यापन

    सपा अध्यक्ष ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर मथुरा के नेताओं से मुलाकात कर रणनीति साझा की। उन्होंने बूथ कमेटियों के सत्यापन का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिन पदाधिकारियों की छवि ठीक नहीं है, उन्हें हटाने की भी बात कही गई। साथ ही मतदाता सूचियों को अपडेट करने पर जोर दिया गया, ताकि वोट बैंक सुरक्षित रह सके और भाजपा की चालों से बचा जा सके।

    प्रत्याशियों को मिली हरी झंडी

    पार्टी ने मथुरा की कई विधानसभा सीटों पर अभी से प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। ठाकुर किशोर सिंह को गोवर्धन, अनिल अग्रवाल को मथुरा, लोकमणि जादौन को छाता और संजय लाठर को मांट से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दी गई है। वहीं बलदेव विस को सुरक्षित रखा गया है। इस कदम से साफ है कि सपा चुनाव को लेकर अभी से गंभीर है और भाजपा के गढ़ को भेदने की पूरी तैयारी में है।

    भाजपा से सीधा मुकाबला

    सपा का मकसद इस बार बूथ स्तर से लेकर जातीय समीकरण तक हर पहलू पर मजबूत पकड़ बनाना है। विशेष बजट, स्थानीय नेताओं को जोड़ना और प्रत्याशियों की अग्रिम घोषणा इस बात का संकेत है कि सपा मथुरा में भाजपा के किले को चुनौती देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

    यह भी पढ़ें- UP Weather Update: गर्मी-उमस से मिलेगी राहत, गोरखपुर-लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.