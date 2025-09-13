UP Politics: विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा ने कसी कमर, यादव-मुस्लिम संग पिछड़ी जातियों को साधने की योजना

एजेंसी, लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) ने 2027 के विधानसभा चुनावों (UP Vidhan Sabha Chunav 2027) को लेकर मथुरा में अपनी पकड़ मजबूत करने की नई रणनीति तैयार की है। अब तक कान्हा की नगरी राजनीतिक रूप से SP के लिए बंजर साबित हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रज फतह उसका बड़ा लक्ष्य है। सपा के वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदायों के अलावा इस बार विशेष तौर पर पिछड़ी व छोटी जातियों पर ध्यान दिया जा रहा है।

मथुरा में सपा का नया एजेंडा सपा ने तय किया है कि वह मथुरा के विकास को लेकर विशेष बजट का मुद्दा उठाएगी। पिछली सरकारों में किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाया जाएगा और गांव-गांव में साइकिल की मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी। पार्टी का मानना है कि स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने से भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है।

यादव-मुस्लिम के साथ पिछड़ों को साधने की रणनीति सपा के पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदायों के अलावा इस बार विशेष तौर पर पिछड़ी व छोटी जातियों पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी ने फैसला किया है कि संबंधित जातियों के नेताओं को मथुरा भेजा जाएगा, जहां वे उन जातियों के लोगों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। स्थानीय नेताओं को भी पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, ताकि वे भी संगठन से मजबूती से जुड़े रहें। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि गैर यादव व मुस्लिम समुदायों तक पहुंचने के लिए रणनीति तैयार की गई है और संबंधित जातियों के नेताओं की सूची जल्द भेजी जाएगी।