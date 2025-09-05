बरेली में साइबर गिरोह का भंडाफोड़... ठगों के पाकिस्तान से लिंक उजागर, ट्रांसफर करते थे पैसे

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। बरेली पुलिस ने एक ऐसे साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े मिले हैं। गिरोह का सरगना मुशर्रफ अपने मोबाइल पर पाकिस्तानी नंबरों से चैट और कॉल करता था। खास बात यह है कि बातचीत लिखित संदेशों के बजाय वॉइस नोट्स के जरिए होती थी। पुलिस ने अब मेटा से इन नंबरों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार प्रेमनगर पुलिस ने बुधवार को गैंग से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इनमें सरगना मुशर्रफ के साथ अब्दुल रज्जाक, निशांत श्रीवास्तव और शिवम गोश्वामी शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरोह गरीबों, ठेलेवालों और रिक्शा चालकों के नाम पर खाते खुलवाता था और बदले में उन्हें मामूली रकम देता था।