मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bareilly Violence: ...तो राख हो जाता बरेली? 7 दिन से साजिश रच रहा था मौलाना, बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी

    Bareilly Violence: बरेली में उपद्रव की बड़ी साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया। मौलाना तौकीर (Tauqeer Raza) ने सात दिन तक भीड़ जुटाने और पेट्रोल बम, हथियारों के जरिए शहर को दंगों की आग में झोंकने की योजना बनाई थी। पुलिस की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। अब प्रशासन अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी में है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 09:53:00 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 09:53:00 AM (IST)
    Bareilly Violence: ...तो राख हो जाता बरेली? 7 दिन से साजिश रच रहा था मौलाना, बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी
    Bareilly Violence: बरेली में उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, पुलिस-प्रशासन की तैयारी

    HighLights

    1. बरेली हिंसा की साजिश नाकाम हुई
    2. मौलाना तौकीर पुलिस के शिकंजे में
    3. फाईक इन्क्लेव पर बुलडोजर कार्रवाई

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: बरेली में उपद्रवियों द्वारा शहर को जलाने की साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया। मौलाना तौकीर रजा ने सात दिनों तक लगातार भीड़ जुटाने, उन्हें भड़काने और पेट्रोल बम व हथियारों से लैस करने की योजना बनाई थी। उसका मकसद 2010 के दंगों की तरह इस बार भी बरेली को हिंसा की आग में झोंकना था। लेकिन पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई ने पूरे शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया।

    naidunia_image

    पुलिस ने बरामद किए पेट्रोल बम और हथियार

    प्रदर्शन के नाम पर भीड़ जुटाई गई थी। उनके हाथों में चाकू, लाठी-डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम थे। पुलिस ने घटनास्थल से ये हथियार बरामद कर लिया और उपद्रवियों को काबू में किया।

    मास्टरमाइंड बना मौलाना तौकीर

    पूरे उपद्रव का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर निकला, जिसने पहले भी भड़काऊ भाषण दिए थे। उपद्रव के बाद वह इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रशासन को चुनौती देता रहा। लेकिन आखिरकार उसकी लोकेशन फाईक इन्क्लेव में मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    फाईक इन्क्लेव पर उठे सवाल

    इस पूरे घटनाक्रम के बाद फाईक इन्क्लेव एक बार फिर चर्चा में आ गया। यही इलाका पहले प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड से भी जुड़ा था। माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ और उसका साला सद्दाम यहां शरण लिए हुए थे। अब मौलाना तौकीर का भी इस इलाके से जुड़ना पुलिस जांच को और गंभीर बना रहा है।

    अवैध निर्माण और तस्करों का ठिकाना

    पुलिस की जांच में सामने आया है कि फाईक इन्क्लेव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर आलीशान कोठियां और भवन बनाए गए। यहां स्मैक तस्करों ने भी शरण ली और अवैध गतिविधियां चलाईं। हाल ही में दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया था जिनकी संपत्तियां इसी इलाके में थीं।

    बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी

    पुलिस और प्रशासन ने अब फाईक इन्क्लेव और उससे जुड़ी अवैध संपत्तियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। रविवार को पीलीभीत रोड स्थित फाहम लान, फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्क होटल को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नक्शे के विपरीत बने भवन, सरकारी भूमि और सीलिंग की जमीन पर बने मकानों पर कठोरतम कार्रवाई होगी।

    कॉलोनी अध्यक्ष का बयान

    फाईक इन्क्लेव कॉलोनी के अध्यक्ष मो. नासिर का कहना है कि 30 साल पहले यह कॉलोनी बसाई गई थी। इसमें करीब 250 बीघा भूमि शामिल है। नासिर का कहना है कि उन्हें अवैध निर्माण की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई संपत्ति सरकारी भूमि पर बनी है तो प्रशासन कार्रवाई करे।

    यह भी पढ़ें- Bareilly Violence Update: 'बिगाड़ दो शहर का माहौल...' मौलाना के उकसावे पर हिंसा, बरेली बवाल की पूरी टाइमलाइन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.