Bareilly Violence: ...तो राख हो जाता बरेली? 7 दिन से साजिश रच रहा था मौलाना, बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: बरेली में उपद्रवियों द्वारा शहर को जलाने की साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया। मौलाना तौकीर रजा ने सात दिनों तक लगातार भीड़ जुटाने, उन्हें भड़काने और पेट्रोल बम व हथियारों से लैस करने की योजना बनाई थी। उसका मकसद 2010 के दंगों की तरह इस बार भी बरेली को हिंसा की आग में झोंकना था। लेकिन पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई ने पूरे शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया।

पुलिस ने बरामद किए पेट्रोल बम और हथियार प्रदर्शन के नाम पर भीड़ जुटाई गई थी। उनके हाथों में चाकू, लाठी-डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम थे। पुलिस ने घटनास्थल से ये हथियार बरामद कर लिया और उपद्रवियों को काबू में किया। मास्टरमाइंड बना मौलाना तौकीर पूरे उपद्रव का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर निकला, जिसने पहले भी भड़काऊ भाषण दिए थे। उपद्रव के बाद वह इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रशासन को चुनौती देता रहा। लेकिन आखिरकार उसकी लोकेशन फाईक इन्क्लेव में मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

फाईक इन्क्लेव पर उठे सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद फाईक इन्क्लेव एक बार फिर चर्चा में आ गया। यही इलाका पहले प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड से भी जुड़ा था। माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ और उसका साला सद्दाम यहां शरण लिए हुए थे। अब मौलाना तौकीर का भी इस इलाके से जुड़ना पुलिस जांच को और गंभीर बना रहा है। #WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh | Heavy police deployment seen in the city following 26 September's protests by a group of people who gathered outside Ala Hazrat Dargah & IMC chief Maulana Tauqeer Raza Khan's house, holding 'I Love Mohammad' placards. The protestors pelted… pic.twitter.com/s4ySJFpoJY — ANI (@ANI) September 29, 2025 अवैध निर्माण और तस्करों का ठिकाना