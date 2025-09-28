Bareilly Violence Update: 'बिगाड़ दो शहर का माहौल, मुसलमानों की ताकत...' मौलाना के उकसावे पर हिंसा, बरेली बवाल की पूरी टाइमलाइन

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: बरेली में हुए उपद्रव ने पूरे शहर को दहला दिया। शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के कथित उकसावे पर भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हिंसा में 22 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों से लूटपाट तक कर ली और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया।

हिंसा और नारेबाजी उपद्रवियों का कहना था कि मौलाना ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है। भले ही इसके लिए पुलिस वालों की हत्या क्यों न करनी पड़े। "शहर का माहौल बिगाड़ना है और मुसलमानों की ताकत दिखानी है।" भीड़ ने ‘सिर तन से जुदा’ के नारे भी लगाए। पुलिस ने किसी तरह हालात काबू में किए लेकिन उपद्रवियों ने उनके उपकरण लूट लिए और दीवार गिराने का प्रयास करते हुए भाग निकले।

22 पुलिसकर्मी घायल इस घटना में घायल होने वालों में परवेंद्र सिंह, राजन, ऋषभ चौधरी, चेतन, उग्रवीर सिंह, सोमदत्त शर्मा, विजेंद्र सिंह, सोनवीर, नितिन कुमार, विपिन कुमार, दारोगा निशांत मालिक, धर्मेंद्र कुमार, दिग्विजय, अखिलेश कुमार, कपिल, गौरव, जितेंद्र राणा, रोबिन सिंह, अंकित गिरी, प्रवेद कुमार, मुन्ना लाल, मोनू और निशांत कुमार शामिल हैं। #WATCH | Uttar Pradesh | On violence in Bareilly, Bareilly SSP Anurag Arya says, "... 10 FIRs have been registered so far... 8 accused have been arrested and sent to judicial custody, namely, Maulana Tauqueer Raza, Sarfaraz s/o Saleem, Manifuddun s/o Zarifuddin, Azeem Ahmed s/o… pic.twitter.com/den4gX8hgX — ANI (@ANI) September 27, 2025

150 पर FIR दर्ज कोतवाली और अन्य थानों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। कोतवाली में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां, फजैल, फरमान रियाज और 150 अज्ञात पर FIR।

चौकी प्रभारी बिहारीपुर और कुतुबखाना ने भी मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और सैकड़ों अज्ञात पर केस दर्ज कराया।

कुतुबखाना चौकी से कोहिनूर, हसन, साहिल, सईद अहमद, सलमान और 450 अज्ञात को नामजद किया गया।

मठ चौकी से तौकीर रजा, नदीम खां और मोहम्मद रईस समेत 125 अज्ञात पर FIR।

कैंट थाने में शराफत हाफिज, मुन्ने दुकानदार, शाहिद, नफीस, बरकत और 60 अज्ञात नामजद।

बारादरी थाने में नदीम, अनीस सकलेनी, साजिद सकलेनी, फैजान और 250 अन्य पर FIR दर्ज। भगदड़ और अफरातफरी का महौल हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। माहौल तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। SIT टीम गठित DIG अजय कुमार सहानी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी मानुष पारीक के नेतृत्व में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी है। यह टीम मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। टाइमलाइन कब क्या हुआ... दोपहर करीब तीन बजे : इस्लामियां ग्राउंड में कोई भी व्यक्ति न पहुंचे इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरे जिले में एसएसपी ने कुल 3218 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी।

इसमें 500 दारोगा, 200 दारोगा बाहर से, 2500 मुख्य आरक्षी व आरक्षी 13 सीओ व पांच एडिशनल एसपी शामिल थे। साथ ही आठ ड्रोन टीम, 15 क्यूआरटी को भी लगाया गया था।

शुक्रवार दोपहर सभी पुलिसकर्मी अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात थे। ढाई बजे की नमाज हो चुकी थी। करीब तीन बजे अचानक से खलील तिराहे के पास बने स्मार्ट सिटी के आडिटोरियम के पास भीड़ एकत्र होना शुरू हो गई।

गली और मोहल्लों से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवक निकले और नारेबाजी करते हुए इस्लामियां की तरफ बढ़ने लगे।

ड्यूटी पर खड़ी फोर्स ने उन्हें रोकने का प्रयास किया मगर वह रुकने को तैयार नहीं थे तत्काल ही उच्चाधिकारियों को सूचना दी पास होने की वजह से चंद मिनट में डीआइजी अजय कुमार सहानी और एसपी सिटी मानुष पारीक पहुंच गए। उन्होंने भी लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया मगर भीड़ ने उनकी बात को अनसुनी कर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

लाठीचार्ज का आदेश दिया और पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया। पांच से 10 मिनट में सभी प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। हालांकि, इस बीच उन्होंने काफी नुकसान भी किया। दोपहर करीब 3:20 बजे जीआईसी और नौमहला मस्जिद के पास अचानक से युवा उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस को साथ धक्कामुक्की कर इस्लामियां ग्राउंड की ओर भागने का प्रायस किया मगर पुलिस ने उन्हें रोका तो वह भी उग्र हो गए। इसके बाद वहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। चंद मिनट में ही उपद्रवी वहां से भी फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने वहां पर और भी सख्त पहरा लगा दिया। नौमहला मस्जिद के पास का विवाद करीब 10 मिनट तक ही चला। दोपहर 3:48 बजे नावल्टी पर शुरू GIC के सामने नौमहला मस्जिद का विवाद पुलिस ने शांत किया तब तक भीड़ आजमनगर, किला आदि की तरफ से भीड़ नावल्टी पहुंच चुकी थी। भीड़ बेरियर तोड़कर इस्लामिंया ग्राउंड तक आने का प्रयास कर रही थी मगर पुलिस ने नहीं आने दिया।