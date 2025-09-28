Bareilly Violence Update: 'बिगाड़ दो शहर का माहौल, मुसलमानों की ताकत...' मौलाना के उकसावे पर हिंसा, बरेली बवाल की पूरी टाइमलाइन

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: बरेली में हुए उपद्रव ने पूरे शहर को दहला दिया। शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के कथित उकसावे पर भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हिंसा में 22 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों से लूटपाट तक कर ली और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया।
उपद्रवियों का कहना था कि मौलाना ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है। भले ही इसके लिए पुलिस वालों की हत्या क्यों न करनी पड़े। "शहर का माहौल बिगाड़ना है और मुसलमानों की ताकत दिखानी है।" भीड़ ने ‘सिर तन से जुदा’ के नारे भी लगाए। पुलिस ने किसी तरह हालात काबू में किए लेकिन उपद्रवियों ने उनके उपकरण लूट लिए और दीवार गिराने का प्रयास करते हुए भाग निकले।
इस घटना में घायल होने वालों में परवेंद्र सिंह, राजन, ऋषभ चौधरी, चेतन, उग्रवीर सिंह, सोमदत्त शर्मा, विजेंद्र सिंह, सोनवीर, नितिन कुमार, विपिन कुमार, दारोगा निशांत मालिक, धर्मेंद्र कुमार, दिग्विजय, अखिलेश कुमार, कपिल, गौरव, जितेंद्र राणा, रोबिन सिंह, अंकित गिरी, प्रवेद कुमार, मुन्ना लाल, मोनू और निशांत कुमार शामिल हैं।
#WATCH | Uttar Pradesh | On violence in Bareilly, Bareilly SSP Anurag Arya says, "... 10 FIRs have been registered so far... 8 accused have been arrested and sent to judicial custody, namely, Maulana Tauqueer Raza, Sarfaraz s/o Saleem, Manifuddun s/o Zarifuddin, Azeem Ahmed s/o… pic.twitter.com/den4gX8hgX
— ANI (@ANI) September 27, 2025
कोतवाली और अन्य थानों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। माहौल तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया।
DIG अजय कुमार सहानी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी मानुष पारीक के नेतृत्व में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी है। यह टीम मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
दोपहर करीब तीन बजे :
दोपहर करीब 3:20 बजे
जीआईसी और नौमहला मस्जिद के पास अचानक से युवा उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस को साथ धक्कामुक्की कर इस्लामियां ग्राउंड की ओर भागने का प्रायस किया मगर पुलिस ने उन्हें रोका तो वह भी उग्र हो गए। इसके बाद वहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। चंद मिनट में ही उपद्रवी वहां से भी फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने वहां पर और भी सख्त पहरा लगा दिया। नौमहला मस्जिद के पास का विवाद करीब 10 मिनट तक ही चला।
दोपहर 3:48 बजे नावल्टी पर शुरू
GIC के सामने नौमहला मस्जिद का विवाद पुलिस ने शांत किया तब तक भीड़ आजमनगर, किला आदि की तरफ से भीड़ नावल्टी पहुंच चुकी थी। भीड़ बेरियर तोड़कर इस्लामिंया ग्राउंड तक आने का प्रयास कर रही थी मगर पुलिस ने नहीं आने दिया।
सभी उपद्रवियों के पास आई लव मुहम्मद के पोस्टर भी थे। धीरे-धीरे सभी नारेबाजी करने लगे पुलिस ने नारेबाजी को मना किया तो पुलिस से अभद्रता करने लगे। पुलसि ने फिर भी लोगों को समझाने का प्रयास किया मगर इसके बाद भी उपद्रवी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। इसी बीच अचानक से किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंक कर मार दिया। इसके बाद पुलिस ने सभी पर लाठीचार्ज कर दी।
दोपहर 3:56 बजे रोडवेज पर
रोडवेज की तरफ भीड़ भागी तो पुलिस ने वहां पर भी उन्हें खदेड़ दिया। कुछ लोगों पर लाठीचार्ज की गई तो कुछ दुकानों में घुस गए। उपद्रवियों को जब दुकानदारों ने अपनी दुकान में घुसते देखा तो उन्होंनें भी वहां से उन्हें भगा दिया। यहां करीब पांच मिनट तक ही बबाल चला।
शाम 4:24 बजे श्यामगंज पर
श्यामगंज में एक घंटे से उपद्रवियों की भीड़ पुलिस की कंट्रोल से बाहर थी। वहां पर जब एसएसपी पहुंचे तो उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दिया। इसके बाद चंद मिनट में भी पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। 10 मिनट तक उपद्रवियों को दौड़ाने के बाद वहां से अधिकारी रवाना हो गए।