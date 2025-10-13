Diwali पर मीठे जहर से सावधान... बाजार में नकली खोवा और मिलावटी मिठाइयों की भरमार, ऐसे करें नकली-असली की पहचान

डिजिटल डेस्क। दीपावली नज़दीक आते ही बाजारों में रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही मिठाइयों में मिलावट का कारोबार भी चरम पर पहुंच गया है। जहां एक ओर लोग त्योहार के लिए तरह-तरह की मिठाइयां खरीदने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर मिलावटखोर नकली खोवा और सिंथेटिक सामग्री से बने उत्पादों को असली बताकर बेचने में लगे हैं।

जानकारी के अनुसार, मानिकपुर, मऊ, राजापुर और बरगढ़ जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक, हाइड्रो, आलू और रिफाइंड तेल से नकली खोवा तैयार किया जा रहा है। यही खोवा आगे सतना, कटनी, रीवा, बिलासपुर, रायपुर, प्रयागराज और झांसी जैसे शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां इसे महंगी मिठाई दुकानों तक सप्लाई किया जाता है।

मिलावटी खोवा नामी ब्रांड की मिठाइयों में इस्तेमाल सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह मिलावटी खोवा नामी ब्रांड की मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। शहर के बस स्टैंड, पुरानी बाजार, शंकर बाजार, सिविल लाइंस, एलआईसी रोड और रेलवे स्टेशन रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों की मिठाई दुकानों में इन दिनों ऐसी मिठाइयां बड़े पैमाने पर बिक रही हैं। मिठाइयां देखने में जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार की जा रही हैं। कई जगहों पर मिठाई बनाते समय तेज़ दुर्गंध और गंदगी का माहौल देखा गया है। बाजार में इस समय खोवा की कीमत 320 से 360 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, और अनुमान है कि दीवाली तक यह 400 रुपये के पार जा सकती है।