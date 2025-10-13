मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Diwali पर मीठे जहर से सावधान... बाजार में नकली खोवा और मिलावटी मिठाइयों की भरमार, ऐसे करें नकली-असली की पहचान

    दीपावली के नजदीक आते ही बाजार में नकली खोवा और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री बढ़ गई है। कई इलाकों में सिंथेटिक खोवा तैयार किया जा रहा है, जो महंगी दुकानों तक पहुंच रहा है। मिलावटी खोवा से बनी मिठाइयां आकर्षक तो हैं, पर सेहत के लिए हानिकारक हैं। खाद्य विभाग लगातार जांच कर रहा है। असली और नकली खोवा की पहचान के लिए कुछ सुझाव दिए गए है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 05:31:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 05:31:58 PM (IST)
    Diwali पर मीठे जहर से सावधान... बाजार में नकली खोवा और मिलावटी मिठाइयों की भरमार, ऐसे करें नकली-असली की पहचान

    डिजिटल डेस्क। दीपावली नज़दीक आते ही बाजारों में रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही मिठाइयों में मिलावट का कारोबार भी चरम पर पहुंच गया है। जहां एक ओर लोग त्योहार के लिए तरह-तरह की मिठाइयां खरीदने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर मिलावटखोर नकली खोवा और सिंथेटिक सामग्री से बने उत्पादों को असली बताकर बेचने में लगे हैं।

    जानकारी के अनुसार, मानिकपुर, मऊ, राजापुर और बरगढ़ जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक, हाइड्रो, आलू और रिफाइंड तेल से नकली खोवा तैयार किया जा रहा है। यही खोवा आगे सतना, कटनी, रीवा, बिलासपुर, रायपुर, प्रयागराज और झांसी जैसे शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां इसे महंगी मिठाई दुकानों तक सप्लाई किया जाता है।


    मिलावटी खोवा नामी ब्रांड की मिठाइयों में इस्तेमाल

    सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह मिलावटी खोवा नामी ब्रांड की मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। शहर के बस स्टैंड, पुरानी बाजार, शंकर बाजार, सिविल लाइंस, एलआईसी रोड और रेलवे स्टेशन रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों की मिठाई दुकानों में इन दिनों ऐसी मिठाइयां बड़े पैमाने पर बिक रही हैं।

    मिठाइयां देखने में जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार की जा रही हैं। कई जगहों पर मिठाई बनाते समय तेज़ दुर्गंध और गंदगी का माहौल देखा गया है। बाजार में इस समय खोवा की कीमत 320 से 360 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, और अनुमान है कि दीवाली तक यह 400 रुपये के पार जा सकती है।

    स्वास्थ्य के लिए खतरा

    चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि मिलावटी खोवा और मिठाइयों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जिला अस्पताल के विशेषज्ञों के अनुसार, इनसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, गले में संक्रमण और यहां तक कि हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर और भी गंभीर हो सकता है।

    प्रशासन की धीमी कार्रवाई

    हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाने का दावा किया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं और जांच जारी है। मगर मिलावटखोरों की तेजी के मुकाबले प्रशासन की कार्रवाई काफी धीमी नजर आ रही है।

    कैसे पहचानें असली और नकली खोवा

    • गंध से पहचानें: असली खोवा में दूध की हल्की खुशबू होती है, जबकि नकली खोवा से केमिकल या सड़ी गंध आती है।

    • स्पर्श करें: असली खोवा नरम होता है, जबकि मिलावटी खोवा चिपचिपा या रबर जैसा महसूस होता है।

    • पानी में डालें: असली खोवा नीचे बैठ जाता है, जबकि नकली खोवा पानी में घुल जाता है।

    • तलने पर झाग: नकली खोवा गर्म करने पर झाग छोड़ता है और रंग बदलता है।

    • कीमत से सावधान रहें: बहुत सस्ता खोवा अधिकतर नकली ही होता है।

    यह भी पढ़ें- BSNL ने यूपी के 142 गांवों में पहुंचाया 4G नेटवर्क, अब कोई गांव नहीं रहेगा नेटवर्क से वंचित

    सावधानी ही सुरक्षा

    • मिठाई हमेशा विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदें।

    • खुले में रखी मिठाइयों से परहेज करें।

    • मिठाई खाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

    • संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दें।

    त्योहार की खुशियों में मिठास जरूर घोलें, लेकिन सावधानी के साथ। क्योंकि मीठे के चक्कर में सेहत से समझौता न करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.