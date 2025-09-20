यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, अक्टूबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन

लखीमपुर खीरी, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। जिले में लखीमपुर खीरी में 3.43 लाख राशन कार्ड यूनिट ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसकी वजह से उनका राशन रोक दिया गया है। सरकार ने उन्हें अब सितंबर में ई-केवाईसी पूरा करने का एक और मौका दिया है ताकि अक्टूबर में उन्हें राशन मिल सके।

e-KYC नहीं होने पर कटेगा नाम हालांकि इस बार भी अगर उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई तो राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया जाएगा और दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। यही वजह है कि अधिकारियों ने लाभार्थियों से तुरंत ई-केवाईसी कराने की अपील की है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में राशन कार्ड में दर्ज 3.43 लाख यूनिट ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसको लेकर जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य की ई-केवाईसी जरूरी है है।