    यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, अक्टूबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन

    UP Ration Card: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिन भी राशन कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वह लोग जल्द यह काम पूरा कर लें। लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान होगा और उनका राशन अक्टूबर से बंद हो जाएगा। प्रशासन ने सितंबर के आखिर तक ई-केवाईसी पूरी करने का अंतिम मौका दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 05:20:54 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 05:20:54 PM (IST)
    यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, अक्टूबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन
    HighLights

    1. लखीमपुर खीरी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर
    2. ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर नहीं मिलेगा अक्तूबर का राशन
    3. सरकार ने सितंबर में ई-केवाईसी पूरा करने का दिया एक और मौका

    लखीमपुर खीरी, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। जिले में लखीमपुर खीरी में 3.43 लाख राशन कार्ड यूनिट ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसकी वजह से उनका राशन रोक दिया गया है। सरकार ने उन्हें अब सितंबर में ई-केवाईसी पूरा करने का एक और मौका दिया है ताकि अक्टूबर में उन्हें राशन मिल सके।

    e-KYC नहीं होने पर कटेगा नाम

    हालांकि इस बार भी अगर उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई तो राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया जाएगा और दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। यही वजह है कि अधिकारियों ने लाभार्थियों से तुरंत ई-केवाईसी कराने की अपील की है।

    बता दें कि लखीमपुर खीरी में राशन कार्ड में दर्ज 3.43 लाख यूनिट ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसको लेकर जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य की ई-केवाईसी जरूरी है है।

    जिले में 88.2% लाभार्थियों की e-KYC पूरी

    जिले में अब तक लगभग 88.2% लाभार्थियों और 91.44% मुखिया की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, लेकिन 3,43,072 यूनिट अब भी बाकी हैं। अंजनी कुमार ने कहा कि जिन यूनिट ने प्रोसेस पूरी नहीं की है, वे तुरंत अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराएं, ताकि अक्टूबर से उनका राशन मिलना जारी रहे।

