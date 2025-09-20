PM Kisan Yojana: सरकार की तैयारी पूरी, 21वीं किस्त का इंतजार इस दिन हो सकता है खत्म

डिजिटल डेस्क। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। उनका यह इंतजार अब खत्म होने वाला है, जहां किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नवरात्रि से दिवाली के बीच लगभग 9 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल सटीक तारीख का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा भेज देगी। इस बार लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे। अब तक किसानों को 20 किस्तों का लाभ मिल चुका है।
बता दें कि पिछली यानी 20वीं किस्त इस साल 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसके तहत 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब 20,500 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी गई थी। अकेले बिहार के 75 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला।
इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। लगभग 10 करोड़ किसानों को इस स्कीम का फायदा मिल रहा है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के जरिए सरकार अब तक 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता सीधे किसानों को दे चुकी है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। कुछ किसानों की किस्त अटक भी सकती है। दरअसल, जिन किसानों की e-KYC पूरी नहीं हुई है, उन्हें किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराई है तो तुरंत प्रोसेस पूरी कर लें। इसके साथ ही आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, क्योंकि भुगतान सीधे आधार के जरिए ही किया जाता है।