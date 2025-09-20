PM Kisan Yojana: सरकार की तैयारी पूरी, 21वीं किस्त का इंतजार इस दिन हो सकता है खत्म

डिजिटल डेस्क। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। उनका यह इंतजार अब खत्म होने वाला है, जहां किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नवरात्रि से दिवाली के बीच लगभग 9 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल सटीक तारीख का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले किसानों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा भेज देगी। इस बार लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे। अब तक किसानों को 20 किस्तों का लाभ मिल चुका है।