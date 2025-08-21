लखनऊ में भाजपा नेता के घर दिनदहाड़े चोरी, विरोध करने पर चोरों ने दबाया गला, हो गईं बेहोश

लखनऊ, ब्यूरो। लखनऊ के चिनहट में भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेमलता सिंह के घर में दिनदहाड़े चोरी की वारदात हुई है, जिससे सनसनी मच गई है। भागते हुए प्रेमलता ने एक चोर को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उन्हें धक्का देकर गला दबा दिया और भाग गया, जिसके बाद चिनहट पुलिस चोरी का केस दर्ज कर चोरों की तलाश में लगी है। बदमाश बीजेपी नेता के घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए हैं।

पुलिस ने घटना के बाद तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाला और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यह घटना चिनहट के सरायशेख देवराजी विहार कालोनी में हुई। प्रेमलता ने जब चोर को देखा तो चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे बदमाशों ने उनका गला पकड़ लिया। चोर ने इतना तेज गला दबाया कि वो बेसुध हो गईं। यह देख वह तुरंत वहां से भाग गए। घर से सिर्फ 50 मिनट दूर उनका एक साथी उनके इंतजार में था और बाइक पर उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद तीनों बदमाश बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए।

पीड़िता ने सुनाई पूरी आपबीती

पीड़िता प्रेमलता उर्फ शीलू सिंह ने बताया कि वह मंडल अध्यक्ष हैं और बेटे-बहू और दो पोते के साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12.15 बजे अपने पोते को चिनहट आरएलबी स्कूल लेने गई थीं। वह जब घर लौंटी तो उन्हें घर के अंदर कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद किराएदार का बच्चा है। उन्होंने आवाज देकर पूछा कि कौन है, जिस पर बदमाश बोले कि वह काम करने आए हैं। उनको देखते ही महिला के होश उड़ गए। प्रेमलता को देखकर एक युवक घर की दीवार से कूद गया। जब तक वह चीख-पुकार मचातीं, तभी दूसरा लड़का बाहर की तरफ कूदा। उसकी पीठ पर बैग था। महिला ने दौड़कर उसे पकड़ा तो उनका गला दबा दिया।

जेवर की कीमत करीब 25 लाख रुपये

पुलिस ने बताया कि बदमाश घर से सोने के गहने (करीब ढाई सौ ग्राम), चांदी के जेवर, कीमती कपड़े, 1 लाख 40 हजार रुपये नकद लेकर फरार हुए हैं। जेवर की कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है। इस मामले की तहकीकात करने पर इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो तीन बदमाश बाइक से भागते हुए दिखे हैं। इसके बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरों को पहले से घर के बारे में जानकारी थी।