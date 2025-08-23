'कुत्तों को 10 दिनों में मिला न्याय जबकि इंसानो को...', BJP विधायक ने स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश पर कसा तंज, कमेंट की आई बाढ़

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के हरदोई से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश (BJP MLA Shyam Prakash) ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए हालिया आदेश पर टिप्पणी कर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कुत्तों को तो 10 दिन में न्याय मिल जाता है, लेकिन इंसानों को न्याय के लिए बीसों साल भटकना पड़ता है। विधायक की इस पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
भाजपा विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों पर दिए गए आदेश पर तंज कसा है। विधायक ने फेसबुक पर लिखा- “जय भैरवनाथ, कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Order on Stray Dogs) से मिला 10 दिन में न्याय, जबकि इंसानों को नहीं मिलता बीसों वर्ष तक न्याय।”
विधायक की इस टिप्पणी पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब श्याम प्रकाश ने किसी मुद्दे पर ऐसा बयान दिया हो। कुछ दिन पहले उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के ऑफिस से जारी एक प्रोटोकॉल लेटर पर भी टिप्पणी की थी, जिसे बाद में हटा लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया है। अब आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण और टीकाकरण कर वापस छोड़ा जाएगा। हालांकि, आक्रामक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें अलग रखा जाएगा।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि नगरीय निकाय प्रत्येक वार्ड में फीडिंग प्वाइंट बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
