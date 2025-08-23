'कुत्तों को 10 दिनों में मिला न्याय जबकि इंसानो को...', BJP विधायक ने स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश पर कसा तंज, कमेंट की आई बाढ़

डिजिटल डेस्क: उत्तर-प्रदेश के हरदोई से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश (BJP MLA Shyam Prakash) ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए हालिया आदेश पर टिप्पणी कर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कुत्तों को तो 10 दिन में न्याय मिल जाता है, लेकिन इंसानों को न्याय के लिए बीसों साल भटकना पड़ता है। विधायक की इस पोस्ट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

विधायक की पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ भाजपा विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों पर दिए गए आदेश पर तंज कसा है। विधायक ने फेसबुक पर लिखा- “जय भैरवनाथ, कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Order on Stray Dogs) से मिला 10 दिन में न्याय, जबकि इंसानों को नहीं मिलता बीसों वर्ष तक न्याय।”