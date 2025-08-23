UP News: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल देने वाले निजी सचिव को हटाया
उत्तर प्रदेश में एक विवादित मामला सामने आया है। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने बेटे अभिषेक सिंह को बिना किसी पद के वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए पत्र जारी करने वाले निजी सचिव आनंद कुमार को हटा दिया है।
Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 02:59:07 AM (IST)
Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 02:59:07 AM (IST)
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बिना किसी पद के वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया
HighLights
- उत्तर प्रदेश में एक विवादित मामला सामने आया है
- जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बिना किसी पद के वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया
- पत्र का इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सरकार और भाजपा नेतृत्व ने नाराजगी जताई
एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक विवादित मामला सामने आया है। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने बेटे अभिषेक सिंह को बिना किसी पद के वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए पत्र जारी करने वाले निजी सचिव आनंद कुमार को हटा दिया है।
जानकारी के अनुसार, निजी सचिव ने जालौन के डीएम और एसपी को पत्र लिखा था, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि अभिषेक सिंह के आने-जाने और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह पत्र 14 अगस्त को लिखा गया था, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उरई में तिरंगा यात्रा आयोजित हुई थी। इस दौरान अभिषेक सिंह की सुरक्षा के लिए एक गनर भी तैनात किया गया था।
पत्र का इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सरकार और भाजपा नेतृत्व ने नाराजगी जताई। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने निजी सचिव आनंद कुमार को हटा दिया। हालांकि देर रात तक सचिवालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ।
विपक्ष ने घेरा
इस मामले को लेकर सपा और विपक्ष ने भाजपा और मंत्री को घेरा है। उनका कहना है कि भाजपा वीआईपी कल्चर और परिवारवाद खत्म करने की बातें करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसका उल्टा देखा जा रहा है।
जालौन में यह मामला 15 अगस्त से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित तिरंगा यात्रा में अभिषेक सिंह शामिल हुए थे, और आयोजन के मद्देनजर निजी सचिव ने प्रशासन को पत्र भेजकर विशेष सुविधा देने का निर्देश दिया।