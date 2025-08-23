UP News: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल देने वाले निजी सचिव को हटाया

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक विवादित मामला सामने आया है। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने बेटे अभिषेक सिंह को बिना किसी पद के वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए पत्र जारी करने वाले निजी सचिव आनंद कुमार को हटा दिया है।

जानकारी के अनुसार, निजी सचिव ने जालौन के डीएम और एसपी को पत्र लिखा था, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि अभिषेक सिंह के आने-जाने और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह पत्र 14 अगस्त को लिखा गया था, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उरई में तिरंगा यात्रा आयोजित हुई थी। इस दौरान अभिषेक सिंह की सुरक्षा के लिए एक गनर भी तैनात किया गया था।