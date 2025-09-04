गोंडा में सांड की हत्या से पूरे गांव में मचा बवाल, फेफड़ा फट जाने से हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा के भिवपुर गांव में एक सांड की मौत से बवाल मच गया है, जहां सांड की फेफड़ा फटने से मौत की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना से ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला है।

थाने में सांड की हत्या की रिपोर्ट ग्राम प्रधान आशाराम तिवारी ने दर्ज कराई, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि मंगलवार शाम को गांव के ही फन्ने व ईंदा ने सांड को भाला मार दिया, जबकि सांड उनके खेत में भी नहीं था। भाला लगने के बाद सांड गिरकर तड़पने लगा।