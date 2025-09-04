मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गोंडा में सांड की हत्या से पूरे गांव में मचा बवाल, फेफड़ा फट जाने से हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

    UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा के भिवपुर गांव में एक सांड की मौत से बवाल मच गया है, जहां सांड की फेफड़ा फटने से मौत की पुष्टि हुई है। इस घटना ने सभी का ध्यान खींचा है, जिसके बाद पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग और भाजपा नेताओं ने गांव का दौरा कर जानकारी ली है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 04:11:01 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 04:11:01 PM (IST)
    गोंडा में सांड की हत्या से पूरे गांव में मचा बवाल, फेफड़ा फट जाने से हुई मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
    गोंडा में सांड की हत्या से पूरे गांव में मचा बवाल

    HighLights

    1. भिवपुर में सांड की मौत से बवाल
    2. पुलिस ने तीन लोगों को किया अरेस्ट
    3. नुकीले औजार से हुआ सांड के सीने पर प्रहार

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा के भिवपुर गांव में एक सांड की मौत से बवाल मच गया है, जहां सांड की फेफड़ा फटने से मौत की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना से ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला है।

    थाने में सांड की हत्या की रिपोर्ट ग्राम प्रधान आशाराम तिवारी ने दर्ज कराई, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि मंगलवार शाम को गांव के ही फन्ने व ईंदा ने सांड को भाला मार दिया, जबकि सांड उनके खेत में भी नहीं था। भाला लगने के बाद सांड गिरकर तड़पने लगा।

    घटना से पूरे गांव में सन्नाटा

    इस घटना ने सभी का ध्यान खींचा है, जिसके बाद पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग और भाजपा नेताओं ने गांव का दौरा कर जानकारी ली है। भाजपा मंडल अध्यक्ष रमाकांत शुक्ल ने प्रधान आसाराम तिवारी व ग्रामीणों से सांड की हत्या को लेकर जानकारी हासिल की।

    इस घटना की वजह से बुधवार को पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। सांड की हत्या के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी रुपईडीह डॉ बाबूराम निगम, गिलौली डॉ निशांत यादव, कटरा बाजार के डॉ शिवप्रसाद व भंभुआ के डॉ अनिल कुमार कटियार की संयुक्त टीम ने सांड का पोस्टमार्टम किया।

    यह भी पढ़ें- हाथरस में ताई बनी हैरान! जलन में कर दी छह साल की मासूम की हत्या, बोरे में भरकर कुएं में फेंका शव

    नुकीले औजार से हुआ सांड के सीने पर प्रहार

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि नुकीले औजार से सांड के सीने में मारा गया है। पो पशु चिकित्सक के अनुसार नुकीले औजार से सांड के सीने में मारा गया है, जिससे उसका फेफड़ा फट जाने के कारण मौत हो गई। मृतक सांड के शरीर पर खरोच के कई निशान पाए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.