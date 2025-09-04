हाथरस में ताई बनी हैरान! जलन में कर दी छह साल की मासूम की हत्या, बोरे में भरकर कुएं में फेंका शव

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है, जहां मऊ गांव में एक ताई ने अपनी छह साल की भतीजी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हैरानी वाली बात यह है कि उस बच्ची की जब तलाश शुरू हुई तो उसका शव एक कुएं में बोरे में बंद मिला। बच्ची का शव मिलने के बाद परिवार और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इसके बाद आरोपी ताई सोमवती को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

क्या है पूरा मामला? यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ताई ने अपनी भतीजी की हत्या जलन की वजह से की थी। बच्ची के परिवार से ताई के परिवार की करीब 12 साल से बात नहीं हो रही है। गांव मऊ निवासी श्रीकृष्ण उर्फ स्वामी की चार बेटियां है और कुछ दिन पहले उनके घर में बेटा पैदा हुआ था। दो दिन पहले बच्ची के पिता ने बेटा होने पर धार्मिक अनुष्ठान कराया था, जहां जाहरवीर बाबा की ज्योति और भंडारे का आयोजन किया गया था। इससे ताई को काफी मिर्ची लगी थी। इसी वजह से उसने छह साल की मासूम को मार दिया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।