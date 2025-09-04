हाथरस में ताई बनी हैरान! जलन में कर दी छह साल की मासूम की हत्या, बोरे में भरकर कुएं में फेंका शव

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है, जहां मऊ गांव में एक ताई ने अपनी छह साल की भतीजी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हैरानी वाली बात यह है कि उस बच्ची की जब तलाश शुरू हुई तो उसका शव एक कुएं में बोरे में बंद मिला। बच्ची का शव मिलने के बाद परिवार और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इसके बाद आरोपी ताई सोमवती को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ताई ने अपनी भतीजी की हत्या जलन की वजह से की थी। बच्ची के परिवार से ताई के परिवार की करीब 12 साल से बात नहीं हो रही है। गांव मऊ निवासी श्रीकृष्ण उर्फ स्वामी की चार बेटियां है और कुछ दिन पहले उनके घर में बेटा पैदा हुआ था। दो दिन पहले बच्ची के पिता ने बेटा होने पर धार्मिक अनुष्ठान कराया था, जहां जाहरवीर बाबा की ज्योति और भंडारे का आयोजन किया गया था। इससे ताई को काफी मिर्ची लगी थी। इसी वजह से उसने छह साल की मासूम को मार दिया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बुधवार की सुबह स्वामी के घर से सभी रिश्तेदार विदा ले रहे थे। इस दौरान श्रीकृष्ण की सबसे छोटी बेटी छह वर्षीय अनन्या वहां पर नहीं थी, जिसके बाद सभी उसको ढूंढ़ने लगे, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। आसपास के लोग उसे ढूंढ़ते खेतों के पास पहुंचे, जहां लोगों की नजर सूखे कुएं में पड़ी, जिसमें एक बोरी पड़ी हुई थी।
इसके बाद करीब नौ फीट गहरे कुएं से बोरी को बाहर निकाला गया। घरवालों ने जैसे ही अनन्या का शव देखा, वैसे ही खुशी के मौके पर घर में चीख पुकार मच गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बच्ची की ताई सोमवती के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।