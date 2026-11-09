लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: राजस्थान से बिहार जा रही बस पलटी, 3 की मौत और कई घायल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट (मोहान) पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। बस राजस्थान के अरवल से करीब 60 यात्रियों को लेकर बिहार के छपरा जा रही थी।

हादसे के तुरंत बाद लगभग 50 से 60 यात्री बस के अंदर ही फंस गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों व अन्य यात्रियों को बाहर निकाला सरोजनीनगर के अग्निशमन अधिकारी (एफएसओ) सुमित प्रताप सिंह की अगुवाई में टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे बच्चों व अन्य यात्रियों को बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया।