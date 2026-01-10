UP में जनगणना की रिहर्सल शुरू... 5 लाख कर्मचारी संभालेंगे मोर्चा, पहली बार पूछे जाएंगे ये सवाल, नोट कर लें पूरी जानकारी

डिजिटल डेस्क। भारत अपनी आबादी का नया लेखा-जोखा तैयार करने की दहलीज पर खड़ा है। आगामी जनगणना 2027 केवल सिरों की गिनती नहीं होगी, बल्कि यह देश के रहन-सहन और खान-पान के बदलते मिजाज की एक डिजिटल तस्वीर पेश करेगी। इस बार जनगणना में एक दिलचस्प बदलाव किया गया है पहली बार नागरिकों से उनकी 'फूड चॉइस' (खान-पान की पसंद) पूछी जाएगी।

अनाज से तय होंगी भविष्य की योजनाएं हर परिवार से यह सवाल पूछा जाएगा कि उनके भोजन में मुख्य अनाज क्या है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा या मक्का? सरकार का उद्देश्य इस डेटा के जरिए भविष्य की राशन वितरण प्रणाली (PDS) और पोषण कार्यक्रमों को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार अधिक प्रभावी बनाना है।