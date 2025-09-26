बरेली में I Love Muhammad को लेकर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मची भगदड़

बरेली, डिजिटल डेस्क। यूपी के बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ज्ञापन की घोषणा के बाद शुक्रवार को नमाज के बाद इस्लामियां मार्केट में लोग इकट्ठा हुए थे।

पुलिस ने भीड़ को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन भीड़ के न मानने पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान पुलिस और पीएसी ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। इसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। इस घटना के बाद आसपास के जिलों में फोर्स बढ़ा दी गई है।

कैसे बढ़ा मामला?

बरेली में प्रशासन द्वारा जुलूस पर प्रतिबंध के बावजूद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई और आई लव मोहम्मद के नारे लगाने लगी। इस दौरान शहर के अलग-अलग इलाकों में 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर बैनर लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान खलील स्कूल के पास कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव

पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी का सहारा लिया। अभी भी शहर में कई स्थानों पर प्रदर्शन जारी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।