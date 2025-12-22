चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाएगा ‘किसान सम्मान दिवस’, योगी सरकार का बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क: योगी सरकार किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती को ‘किसान सम्मान दिवस’ Chaudhary Charan Singh Jayanti as Kisan Samman Diwasके रूप में मनाने जा रही है। मंगलवार को होने वाले इस विशेष आयोजन का मुख्य कार्यक्रम विधान भवन प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। किसान कल्याण के लिए समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रदेशभर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम के दौरान ‘मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना’ के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 25 चयनित किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी जाएगी। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों और महिला किसानों, कृषक उत्पादन संगठनों, कृषि निर्यातकों तथा औद्यानिक फसलों और संरक्षित खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा।
किसान सम्मान दिवस के अवसर पर पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कृषि अवसंरचना निधि के लाभार्थियों और कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े वैज्ञानिकों को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा।
इसी बीच राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शाहजहांपुर और भदोही (संत रविदास नगर) में दो नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। इस संशोधन विधेयक को विधानमंडल में पारित कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल चुकी है।
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय और भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना से स्थानीय छात्रों को अपने जिले में ही उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी और उन्हें अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों संस्थानों को उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
