चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाएगा ‘किसान सम्मान दिवस’, योगी सरकार का बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क: योगी सरकार किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती को ‘किसान सम्मान दिवस’ Chaudhary Charan Singh Jayanti as Kisan Samman Diwasके रूप में मनाने जा रही है। मंगलवार को होने वाले इस विशेष आयोजन का मुख्य कार्यक्रम विधान भवन प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। किसान कल्याण के लिए समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रदेशभर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इस संबंध में कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।