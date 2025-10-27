सीएम योगी की बड़ी सौगात, 10 लाख किसानों को मिलेंगे मुफ्त सीड्स मिनीकिट, बाकी को आधे दाम पर मिलेगा बीज

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन की तैयारियों को पूरी तरह से अंतिम रूप दे दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के मुफ्त बीज मिनीकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये मिनीकिट ऑनलाइन आवेदन के आधार पर लॉटरी प्रणाली से किसानों को दिए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि जिन किसानों को मिनीकिट नहीं मिल पाएंगे, उनके लिए भी प्रमाणित और उन्नत किस्मों के बीज कृषि विभाग के किसान कल्याण केंद्रों (बीज गोदामों) पर 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 75 जिलों में रबी फसलों की बुआई की तैयारियां पूरी शाही ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में रबी फसलों की बुआई की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार द्वारा अनुदान पर दिए जा रहे बीजों में गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, राई, तोरिया और जौ जैसी आठ प्रमुख फसलें शामिल हैं।