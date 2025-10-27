सीएम योगी ने बदल दिया एक और शहर का नाम, Mustafabad का नाम बदलकर किया 'कबीरधाम'

डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के मुस्तफाबाद स्थित विश्व कल्याण आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ‘स्मृति प्राकट्योत्सव मेला-2025’ में भाग लेकर पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए मुस्तफाबाद का नाम बदलकर ‘कबीरधाम’ रखने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुद्धार व सौंदर्यीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारे इस धन का उपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में करती थीं, लेकिन अब यही संसाधन मंदिरों, आश्रमों और तीर्थस्थलों के विकास में लग रहे हैं।

कबीरधाम आश्रम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रभक्ति, सनातन परंपरा और विरासत के सम्मान पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास जी की वाणी आज भी समाज को दिशा दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की वह धारा प्रवाहित की, जिसने समाज की विसंगतियों को तोड़ा और आत्मा-परमात्मा के संबंध को सरल शब्दों में समझाया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को फैजाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद और कबीरधाम को मुस्तफाबाद बना दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इन पवित्र स्थलों की पहचान को पुनर्स्थापित किया है। विपक्ष इसे सेक्युलरिज्म का नाम देता है, लेकिन यह केवल पाखंड है।

उन्होंने कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे “गुरु गोविंद दोनों खड़े...” का उल्लेख करते हुए गुरु के महत्व पर बल दिया। साथ ही कहा कि कबीरदास जी की वाणी “जाति पाति पूछे न कोई...” आज भी समाज की एकता और अखंडता की आधारशिला है।

विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता को कमजोर करने वाली शक्तियों से सतर्क रहना होगा। आज भी कुछ ताकतें आस्था पर प्रहार करने और जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। यदि हम समय रहते अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तो ये प्रवृत्तियाँ समाज को अंदर से खोखला कर देंगी।

सीएम योगी ने राष्ट्रभक्ति को सभी समस्याओं का समाधान बताते हुए कहा, “माता भूमि पुत्रोहम्... यह भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारी मातृभूमि और पितृभूमि है। इसकी सेवा ही सच्ची उपासना है।”

भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार और आतंकवाद से जूझ रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही यह तीसरे स्थान पर पहुंचेगा।

यह भी पढ़ें- 'अयोध्या जैसे पवित्र नगर को भी नहीं छोड़ा...', भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, लगाए कई आरोप

धार्मिक स्थलों से बढ़ा आस्था और पर्यटन का समन्वय

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसे सीमावर्ती जिले भी अब विकास की नई दिशा पा रहे हैं। गांव-गांव सड़कों का जाल बिछ रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। सीएम योगी ने बताया कि गोला गोकर्णनाथ धाम और कबीरधाम जैसे धार्मिक स्थलों के पुनरोद्धार से न केवल आस्था मजबूत हुई है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिली है।