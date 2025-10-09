मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सीएम योगी का Diwali गिफ्ट: 1824 करोड़ की परियोजनाओं से चमकेगा बुंदेलखंड

    दीवाली (Diwali 2025) से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Aditya Nath) ने उरई में 1824 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सिंचाई और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 07:18:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 07:19:52 PM (IST)
    सीएम योगी का Diwali गिफ्ट: 1824 करोड़ की परियोजनाओं से चमकेगा बुंदेलखंड
    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को दिया दीवाली का तोहफा (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. CM योगी ने उरई में दी विकास सौगात
    2. 1824 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण
    3. दिवाली से पहले यूपी को बड़ा तोहफा

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उरई में विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने कुल 1824 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

    UP बना विकास का प्रदेश

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न 3:10 बजे हेलीकॉप्टर से उरई पहुंचे। पुलिस लाइन में उतरने के बाद वे कार द्वारा इंदिरा स्टेडियम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नून नदी पर बनी साढ़े तीन मिनट की एक लघु फिल्म भी मंच पर प्रदर्शित की गई, जिसमें जिले के विकास कार्यों की झलक दिखाई गई।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर जिले के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि “उत्तर प्रदेश अब विकास का प्रतीक बन चुका है। हमारी सरकार का लक्ष्य हर गांव, हर शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है।”

    165 परियोजनाओं का किया लोकार्पण

    इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने 165 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 507 करोड़ 57 लाख रुपये है। इनमें ग्राम्य विकास विभाग की तीन, राज्य सेतु निगम की पांच, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की दो, लोक निर्माण विभाग की 23, जल निगम ग्रामीण की 12, पुलिस आवास की दो, ग्रामीण अभियंत्रण की 18, आवास एवं विकास परिषद की 25, यूपीपीसीएल की 14, राज्य पर्यटन विकास निगम की पांच और डूडा की 20 परियोजनाएं शामिल हैं।

    CM ने 140 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

    इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 140 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 1317 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग की 27, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की चार, जलनिगम नगरीय की दस, यूपीपीसीएल की सात, आवास एवं विकास परिषद की 21, यूपी सिडको की सात, लघु सिंचाई की 11 और नगरपालिका उरई की 24 परियोजनाएं प्रमुख हैं।

    शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होगा- CM

    CM ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद जालौन, उरई और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जिले में औद्योगिक निवेश और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है।

    यह भी पढ़ें- UP Encounter: पुलिस-डकैत मुठभेड़, एक लाख का इनामी शैतान उर्फ इफ्तिखार ढेर... 7 जिलों में था वांछित

    कार्यक्रम में मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को प्रदेश में दीपावली से पहले विकास की रोशनी फैलाने वाला कदम बताया जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.