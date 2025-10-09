UP Encounter: पुलिस-डकैत मुठभेड़, एक लाख का इनामी शैतान उर्फ इफ्तिखार ढेर... 7 जिलों में था वांछित

डिजिटल डेस्क, बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में गुरुवार तड़के SOG और तीन थानों की संयुक्त टीम ने एक लाख रुपये के इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार उर्फ सोल्जर को मुठभेड़ में मार (UP Police Bareilly Encounter) गिराया। शैतान पर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे और वह 2012 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसकी तलाश में पुलिस को वर्षों से मेहनत करनी पड़ रही थी। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही राहुल घायल हुआ, जबकि शैतान का एक साथी मौके से फरार हो गया।

बरेली में इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार ढेर गुरुवार सुबह नैनीताल रोड स्थित बिलवा पुल के पास पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक लाख रुपये का इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार इलाके में छिपा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो शैतान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियों से वह ढेर हो गया।